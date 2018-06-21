Фанаты «Зенита» арестованы после матча Россия-Египет

В Петербурге ультрас «Зенита» арестованы после попытки пройти на матч ЧМ-2018 по чужим билетам. При задержании они оказали сопротивление полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, Александр Никитин и Арсений Дерябин накануне признаны виновными в том, что при проходе на стадион «Санкт-Петербург» вечером 19-го по чужим билетам и паспортам болельщика оказали неповиновение сотрудникам патрульно-постовой службы, отталкивали их и отказывались идти в полицейский пикет.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что Никитин и Дерябин привлечены к ответственности по статье 19.3 КоАП и подвергнуты административному аресту на 10 суток каждый.

На фанатов также составили протоколы по статье 20.17 КоАП за самовольное проникновение на охраняемый объект.

Чужие билеты и паспорта болельщика (Fan ID) Никитин и Дерябин купили у касс стадиона «Санкт-Петербург». У Никитина изъят Fan ID на имя Пятыркина Павла Геннадьевича. По стечению обстоятельств, те же ФИО принадлежат директору агентства «Билетовед».

Как сообщает Telegram-канал «Новости околофутбола», арестованные принадлежат хулиганской группировке «Мюзик холл».

Вечером 19 июня на арене «Санкт-Петербург» сборная России обыграла Египет 3:1. Победа обеспечила команде выход в плей-офф. Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство.

Всего за неделю ЧМ-2018 в Петербурге подвергнуты аресту 11 человек, сегодня девять болельщиков освобождены решением Санкт-Петербургского горсуда.

Петербург примет еще два матча группового этапа ЧМ-2018. 22 июня встретятся Бразилия и Коста-Рика, 26-го – Нигерия и Аргентина. На Крестовском также пройдут полуфинал и матч за третье место.