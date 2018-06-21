Игроку сборной Колумбии угрожают на родине смертью за удаление в матче против Японии

Сотни смертельных угроз получил в социальных сетях от болельщиков сборной Колумбии полузащитник Карлос Санчес после матча с командой Японии (1:2). Фанаты разъярены удалением игрока в самом начале встречи, которое, по их мнению, привело к проигрышу, сообщает The Guardian.

Полиция Колумбии начала расследование по факту угроз в адрес футболиста. Отмечается, что некоторые из угроз звучат по-настоящему опасно. Например, один из пользователей опубликовал в «Твиттере» фотографию Санчеса рядом со снимком экс-футболиста сборной Колумбии Андреса Эскобара, застреленного из-за автогола в матче ЧМ-1994. Подпись к фотографии гласила: «Предлагаю помечтать». Некоторые другие сообщения носили еще более конкретный характер и призыв к действиям.

Санчес получил красную карточку на третьей минуте матча с Японией. Точное время удаления колумбийца – 2 минуты 56 секунд. Таким образом, хавбек заработал второе самое раннее удаление в истории мундиалей. Лишь однажды на чемпионате мира игрок покидал поле по решению арбитра раньше: в 1986 году в матче между Уругваем и Шотландией защитник номинальных хозяев Хосе Батиста получил красную карточку уже на 52-й секунде встречи.

Андрес Эскобар был убит 2 июля 1994 года – через 10 дней после его ошибки на ЧМ-1994. Эскобар вернулся в Колумбию и вместе с друзьями пошел в бар El Indio. Поздним вечером там же появились известные в Медельине преступники – братья Гальон. Они принялись оскорблять Эскобара. Тот попытался объяснить, что автогол был лишь случайной ошибкой, но это лишь накалило ситуацию. Когда футболист собрался уехать домой, телохранитель братьев Гальон выстрелил в Эскобара шесть раз. По слухам, каждый выстрел убийца сопровождал криками «Автогол!» Позже этого бандита приговорили к 43-летнему заключению, но отсидел он только 11 лет.