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Чемпионат мира по футболу 2018
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21.06.2018 21:31

Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов

Фанатов «Зенита» арестовали за воинственный прорыв на матч Россия-Египет. В ход шли чужие паспорта болельщиков и агрессия в сторону полиции. Стюардам тоже доставалось.
Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

После двух игр ЧМ-2018 в Петербурге под арестом побывали одиннадцать человек. Одного болельщика на полгода отлучили от футбола, дела еще четверых скоро рассмотрят. Среди задержанных на стадионе оказались представители одной из старейших хулиганских группировок «Зенита».

О задержании участников группировки «Мюзик Холл» при попытке прохода на стадион на матч России и Египта сообщил Telegram-канал «Новости околофутбола». Фамилии не назывались, но идентифицировать нарушителей помогла картотека Петроградского райсуда. Александр Никитин и Арсений Дерябин накануне, 20 июня, были арестованы на десять суток. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что решения в отношении Никитина и Дерябина приняты на основании административных протоколов, составленных во время игры на Крестовском острове 19 июня. Тогда играли Россия и Египет.

По данным «Фонтанки», Никитин приобрел с рук чужой билет у касс стадиона «Санкт-Петербург» и паспорт болельщика (Fan ID) на имя Пятыркина Павла Геннадьевича. По стечению обстоятельств, те же ФИО принадлежат директору агентства «Билетовед». Телефон Пятыркина (того, который директор) не отвечает.

С чужим FAN ID Александр Никитин и пытался пройти на стадион. Видимо, черты его лица не совсем совпадали с фотографией на паспорте болельщика, и на пропускном пункте фаната остановили. В полицейский пикет идти у него, видимо, большого желания не было. Во всяком случае, вызванные патрульные почувствовали сопротивление. Так же повел себя и Арсений Дерябин. Их все-таки доставили в пикет и удостоили двух протоколов – за самовольное проникновение на охраняемый объект (статья 20.17) и сопротивление сотрудникам (статья 19.3).

Официальный список лиц, которым запрещено посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения, ведет МВД. По состоянию на 18 июня 2018 года в нем значились 463 человека. Никитин и Дерябин отсутствуют. Возможно, покупка с рук чужих паспортов болельщика объясняется неким неформальным перечнем хулиганов, внесенных в базу ФИФА с тем, чтобы нельзя было купить билет на свое имя.  О создании таких «серых» списков перед чемпионатом сообщали многие СМИ.

Матч России и Египта не посмотрел еще один российский болельщик, москвич Алексей Яковлев. Накануне Петроградский суд признал его виновным в стычке со стюардом в досмотровой зоне за сорок минут до начала игры, оштрафовал на 3 тысячи рублей и запретил посещать спортивные соревнования в течение полугода.

Дела еще четверых российских болельщиков находятся в Петроградском суде на рассмотрении. Их задержали на матче Марокко – Иран 15 июня. Одному вменили нарушение правил поведения на стадионе за публичное пьянство, трое слишком громко матерились.

Нецензурщина стала поводом для ареста девяти человек у фан-зоны на Конюшенной площади. 17 июня задержание провели оперативники Центра «Э», но Горсуд Петербурга сегодня, 21-го июня, освободил всю компанию из спецприемника.

За неделю чемпионата мира Петербург по количеству задержанных болельщиков заметно опережает Москву, где в цепких руках полиции побывали только трое. Один болельщик проник в «Лужники» на матч Германии и Мексики. Гражданин Украины пробежался по полю на игре России и Саудовской Аравии. Безбилетный гражданин Турции перемахнул через забор стадиона, где играли Аргентина и Исландия, в желании глянуть на своего кумира Месси.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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