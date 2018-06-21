Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство в матче со сборной России

Федерация футбола Египта собирается обратиться в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады матча с Россией. Как сообщает египетский портал Filgoal.com 21 июня, руководство местной федерации осталось недовольно решениями главного судьи встречи – парагвайца Энрике Касереса Вильяфанте.

По словам президента Федерации футбола Египта Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. Кроме того, рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с падением нападающего Марвана Мохсена в штрафной площади в одном из эпизодов «Это был чистый пенальти», — подчеркнул Хани Абу Реда.

Также, по его мнению, в эпизоде с первым голом, который защитник Ахмед Фатхи забил в собственные ворота, Артем Дзюба нарушал правила против него, из-за чего египтянин и допустил такую фатальную ошибку.

Напомним, это первый чемпионат мира, на котором используется система VAR. Сейчас судьи могут запросить повтор спорного момента. К концу первого игрового тура судьи с помощью видеоповторов назначали три пенальти, некоторые из которых стали решающими, например, в матче Швеция – Южная Корея.

Победой сборной России завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта в Петербурге 19 июня. Итоговый счет 3:1 в пользу россиян.