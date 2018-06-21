Еще
22:31 21.06.2018
Пришлите свою новость!
22:14
РФ и Турция договариваются платить в рублях и лирах
21:48
Фанаты «Зенита» арестованы после матча Россия-Египет
21:34
Игроку сборной Колумбии угрожают на родине смертью за удаление в матче против Японии
21:28
Трамп встретится с Путиным в июле
21:10
Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство в матче со сборной России
21:02
Петербуржцам запретили бесплатно отказываться от комнатных радиоточек
20:15
Шемякин: «Красный треугольник» может стать русским Сохо или Монпарнасом
19:48
Ванильный концентрат защитит «Волгоград-арену» от мошки
19:02
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 июня
19:00
«Потому что он космос»: В Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым, Шнуров поставил копирайт
18:42
Тренер сборной Исландии разрешил своим футболистам заниматься сексом только с женами
18:36
Приостановлена работа над спин-оффами «Звездных войн»
18:26
Разговор Познера с Лимоновым сняли с эфира Первого канала
18:11
В больницы Петербурга запретили госпитализировать пациентов без справки о вакцинации против кори
17:53
Фанат Месси перемахнул через забор стадиона ЧМ-2018 и попал в суд
17:48
Неймар тренировался в Петербурге без ограничений и готов сыграть с Коста-Рикой
17:35
Первый замминистра культуры отправился в отставку, его функции отошли Маниловой
17:31
Горсуд умерил пыл полиции по зачистке Петербурга от веселых болельщиков
17:27
Петербургскую активистку навестили полицейские в связи с чемпионатом мира
17:26
Премия Стругацких назвала главных фантастов 2018 года
17:12
Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа
17:07
На балконе на Невском в стойке на руках завис футболист
16:59
Дальнобойщик погиб на Московском шоссе, въехав в стоящий грузовик
16:53
Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие
16:48
Экс-главе Сахалина Хорошавину предъявили еще несколько десятков миллионов взяток
16:44
В Финляндии под следствием находятся несколько сотен водителей Uber
16:37
В День ВМФ Кронштадт закроют для личного автотранспорта
16:27
Латинская Америка послала Петербургу почти 4 кг наркотика и арсенал контрабандиста
16:15
Бразильского болельщика уволили с работы за оскорбительное видео с россиянками
16:06
В 50 км от российской границы появилась финская столица металла
15:55
В Москве запретили все митинги против пенсионной реформы из-за мундиаля
15:51
Частный гуманитарный вуз в Москве - Шанинку - лишили аккредитации
15:44
Партия пенсионеров не против пенсионной реформы, но с оговорками
15:36
Конституционный суд разрешил ВИЧ-положительным усыновлять детей
15:30
Лучшим вратарём НХЛ стал финн Ринне, снайпером - Овечкин
15:16
«И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!»: Трамп бросил Меркель конфеты вместо подписания договора
15:08
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
15:00
Путин и Порошенко обсудили Донбасс, Сенцова и возможный обмен заключенными
14:58
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
14:30
СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика
14:27
Четыре десятка гостей Петербурга привезли на мундиаль кишечные инфекции
14:23
После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч
14:14
В Петербурге снова заштормит
14:09
Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»
13:57
Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион
13:50
Верховный суд объяснил, как нужно согласовывать митинги
13:39
Американский «ястреб» прилетит в Москву для организации переговоров Путина и Трампа
13:30
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
13:23
СМИ: В Сирии правительственные войска начали операцию на юге страны
13:20
Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов не признал вину в клевете на начальницу
13:15
Встревожившийся лабрадор задержал автобусы на вокзале на Обводном
12:59
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
12:54
Шнуров о пенсионной реформе: сам не плошай
12:50
Росприроднадзор хочет знать, с кого спросить за утонувший в Охте «Рено»
12:45
За полузащитника сборной России Александра Головина борются лучшие клубы Европы
12:41
«Вы яркая и неординарная личность!»: блогер с Вятки угадал исход игр российской сборной
12:37
Мажоры заживо сгорели в Москве в «Мерседесе», уничтожив «Социальный патруль»
12:33
«Императорские сады России» могут навсегда переехать в Летний сад
12:28
Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?
12:27
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
12:24
«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет
11:51
ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось
11:38
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
11:34
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
11:24
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
11:03
Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
21.06.2018 21:02

Петербуржцам запретили бесплатно отказываться от комнатных радиоточек

 

Жители города, у которых в квартире подключена радиоточка, больше не могут отказаться от неё бесплатно — так решил суд. Петербуржцы, не желающие пользоваться услугами проводного радиовещания начали получать уведомления.

Два года назад «Фонтанка» писала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил, что те, кто не хочет платить 63,45 рубля в месяц, могут отключить радиоточку и не платить 100 рублей за это, как требовал ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП «РВСО»). Ведь законодательство гарантирует абонентам право в любое время и в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты только фактически понесенных оператором расходов по оказанию услуг. Но ситуация изменилась.

"Месяц назад я направил заявление об отключении радиоточки по почте, – сообщил «Фонтанке» 21 июня читатель Роман. – Сегодня я получил ответ, к которому была приложена квитанция на оплату. Я позвонил в ФГУП «РСВО», где мне рассказали об отмене решения по делу, о котором говорится в вашей новости".

И действительно выяснилось, что 23 июня 2017 года Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил решение. Апелляционная коллегия посчитала выводы суда ошибочными, основанными на неправильном применении и толковании норм материального права.

Так как в соответствии с Приказом Минсвязи РФ от 23.03.1997 №44 установка, перестановка, включение и выключение радиоточек в существующем радиофицированном жилом фонде выполняется предприятиями связи после оплаты соответствующих услуг по действующим тарифам или на договорной основе. Таким образом, постановил суд, «правила технической эксплуатации сетей проводного вещания были утверждены Минсвязи РФ и ФГУП «РСВО» как предприятие, подведомственное Минсвязи РФ, обязано руководствоваться этими правилами при осуществлении своей деятельности». То есть взыскание этой платы – не нарушение.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00

Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX

Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцам запретили бесплатно отказываться от комнатных радиоточек
Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
Сечин прогнозирует дефицит нефти в ближайшее десятилетие
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
Миллионы под старость
Главврач как инструмент редевелопмента
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
АЗС в ожидании апокалипсиса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Потому что он космос»: В Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым, Шнуров поставил копирайт

Семен Дымов/"Фонтанка.ру"

Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»

кадр из видео/Twitter.com

Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55
«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.