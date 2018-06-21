Петербуржцам запретили бесплатно отказываться от комнатных радиоточек

Жители города, у которых в квартире подключена радиоточка, больше не могут отказаться от неё бесплатно — так решил суд. Петербуржцы, не желающие пользоваться услугами проводного радиовещания начали получать уведомления.

Два года назад «Фонтанка» писала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил, что те, кто не хочет платить 63,45 рубля в месяц, могут отключить радиоточку и не платить 100 рублей за это, как требовал ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП «РВСО»). Ведь законодательство гарантирует абонентам право в любое время и в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты только фактически понесенных оператором расходов по оказанию услуг. Но ситуация изменилась.

"Месяц назад я направил заявление об отключении радиоточки по почте, – сообщил «Фонтанке» 21 июня читатель Роман. – Сегодня я получил ответ, к которому была приложена квитанция на оплату. Я позвонил в ФГУП «РСВО», где мне рассказали об отмене решения по делу, о котором говорится в вашей новости".

И действительно выяснилось, что 23 июня 2017 года Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил решение. Апелляционная коллегия посчитала выводы суда ошибочными, основанными на неправильном применении и толковании норм материального права.

Так как в соответствии с Приказом Минсвязи РФ от 23.03.1997 №44 установка, перестановка, включение и выключение радиоточек в существующем радиофицированном жилом фонде выполняется предприятиями связи после оплаты соответствующих услуг по действующим тарифам или на договорной основе. Таким образом, постановил суд, «правила технической эксплуатации сетей проводного вещания были утверждены Минсвязи РФ и ФГУП «РСВО» как предприятие, подведомственное Минсвязи РФ, обязано руководствоваться этими правилами при осуществлении своей деятельности». То есть взыскание этой платы – не нарушение.