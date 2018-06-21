Энергия для бизнеса: экономим на электроэнергии

Как оптимизировать расходы предприятия и платить за электроэнергию в три раза меньше? Мы поговорили с руководителем завода по производству шумозащитных экранов и убедились, что в России за малой энергетикой - большое будущее.

Экономить до полумиллиона рублей за каждые 100 тысяч квт/ч и платить за электричество в 2,5 – 3 раза меньше? Нереально, скажет бизнесмен. Однако но на предприятии, расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области, уже несколько лет назад нашли способ не только сократить расходы, но и быть энергонезависимыми от поставщиков. Алексей Сушков занимает должность директора небольшого завода по производству шумозащитных экранов, которые устанавливаются вдоль оживленных дорог и магистралей. Предприятие, которым руководит Алексей, - яркий пример современного и, главное, эффективного бизнеса, а стал он таким во многом благодаря ответственному подходу к вопросам обеспечения предприятия электроэнергией.

Энергетическая сила «КАМАЗА»

Инженеры из Набережных Челнов, с родины легендарных грузовых автомобилей «КАМАЗ», предложили создать первую российскую газопоршневую электростанцию на базе двигателя одноименного автомобиля. Два года назад одну из первых таких станций мощностью 450 кВт установили на производстве шумозащитных экранов. Эксперимент удался: оборудование доказало свою надежность, а себестоимость 1 кВт/ч оказалась всего 2,3 рубля при тарифе в 5,5-7 рублей за киловатт-час у поставщиков. Для сравнения: инвестиции в более дорогие импортные газовые электростанции окупаются за 3-5 лет.

Директор предприятия Алексей Сушков отмечает, что принятое несколько лет назад решение позволило серьезно экономить средства. «При использовании газопоршневых генераторов себестоимость 1 квт/ч всего 2 рубля 30 копеек, а ежемесячная выгода предприятия составляет ни много ни мало 420 тысяч рублей за каждые 100 тыс. квт/ч», – рассказывает Алексей и с уверенностью рекомендует использовать газопоршневые электростанции от компании «Кама-Энергетика» бизнесменам, которые стремятся сделать из своих малых и средних предприятий максимально эффективные и доходные производства.

Благодаря газопоршневой электростанции от компании «Кама-Энергетика» владельцы производства платят за электроэнергию втрое меньше. Очевидно, что это выгодно не только предпринимателям, но и конечным потребителям их продукции. В общем, в России за малой энергетикой – большое будущее. И яркий тому пример – производство столь необходимых в нашей жизни шумозащитных экранов.

Материал создан специально для «Кама-Энергетика».