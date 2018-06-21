Ванильный концентрат защитит «Волгоград-арену» от мошки

Деревья и кусты возле стадиона «Волгоград-арена» обрабатывают концентратом ванили, чтобы защитить зрителей и футболистов от мошки. Об этом 21 июня сообщает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

В комитете природных ресурсов Волгоградской области изданию пояснили, что обработке подверглась двухкилометровая зона вокруг стадиона, тренировочные площадки, фан-зона, территория музея «Россия — моя история». Опрыскивание ванильным концентратом происходит за два дня до каждого матча, чтобы доставить минимальные неудобства болельщикам.

Напомним, 18 июня в Волгограде прошел матч между Англией и Тунисом. Врачу британской сборной перед игрой пришлось обработать футболистов спреем от насекомых, однако нападающий Гарри Кейн все равно жаловался на то, что мошка залетала по ходу матча ему в глаза и в рот. Власти Волгограда заверили, что на 18 июня просто пришелся «пик мошки» и в дальнейшем таких неудобств футболисты испытывать не будут.

Отметим, как сообщал Sports.ru, всего на борьбу с насекомыми региональная администрация потратила около 45 млн рублей.