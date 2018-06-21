Финляндия уходит в отпуск. Памятка туристу на Иванов день

В ночь на субботу, 23 июня, в Суоми отмечают главный летний праздник - Юханнус. Финны разъезжаются по дачам, и всё закрывается. О работе транспорта и магазинов - в памятке "Фонтанки".

Уже сегодня, 21 июня, финские города постепенно затихают, и вереницы машин и поездов везут жителей Суоми на природу, к сауне и барбекю. Со Дня летнего солнцестояния начинается сезон отпусков.

Праздник внесёт изменения в работу общественного транспорта. В пятницу, 22 июня, и первую половину субботы, 23 июня, поезда дальнего следования ходят по расписанию воскресенья, пригородные — по графику субботы в канун Юханнуса, а в сам праздник — как в воскресенье (расписание можно уточнить на сайте финских железных дорог). В Хельсинки дополнительные автобусы пойдут к местам празднования (Хернесаари и Сеурасаари), трамвай №5 будет курсировать, пока ходят паромы. Подробнее.

Оживлённый трафик после праздника, по прогнозам Транспортного агентства, ожидается в воскресенье во второй половине дня, когда финны будут возвращаться в города.

Многие магазины сократят время работы или вовсе закроются.

В Хельсинки, как всегда, останется открытым круглосуточный S-Market у железнодорожного вокзала. В ТЦ "Камппи" в канун праздника и в Иванов день будут работать лишь некоторые магазины. ТЦ "Итякескус" принимает покупателей 22 июня с 9 утра до часу дня, 23 июня закрыт. Супермаркеты сети Lidl открыты только в пятницу – в "Камппи" 22 июня с 7 до 12, в Лаппеенранте – с 8 до 12, а в воскресенье они начнут работу с полудня.

Торговый центр IsoKristiina в Лаппеенранте тоже уходит на отдых, график в воскресенье – с 12 до 16. Prisma в день летнего солнцестояния в Лаппеенранте и Иматре открыта с 10 до 21 часа. Магазины S-Market и Sale работают, но по изменённому расписанию. K-Supermarket Sammonlahti готов обслуживать клиентов с 10 до 18.

У границы шопинг-туристов без оглядки на праздники в Laplandia Market ждут в любой из дней года, за исключением 25 декабря и 1 января. Двери Rajamarket тоже будут открыты для россиян, правда, чуть меньше по времени, чем обычно. Рыбный магазин Disas Fish обслуживает до 16 часов в пятницу, а в субботу и воскресенье в любую из его точек можно уверенно попасть с 10 до 17 часов, хотя график, в зависимости от локации, варьируется от 7 до 20. Более точную информацию ищите на сайтах магазинов.

Последний шанс купить алкоголь в Финляндии — с 9 до 12 в пятницу. Сеть госмонополии Alko в полдень накануне Юханнуса закроется до понедельника.

Стоит также помнить о том, что в Иванов день не работают госучреждения, банки, почта, музеи и многие аптеки.

Словом, все ушли праздновать. Как и где присоединиться к веселью – в нашем финском гиде по выходным.