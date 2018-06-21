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21.06.2018 19:02

«Фонтанка» за 60 секунд — 21 июня

Сборная Бразилии играет с Коста-Рикой на Крестовском только завтра, а карнавал в Петербурге — уже сегодня. Бразильцы — классные, будь как бразильцы.

Да они просто птенчики по сравнению с нашими!

Обижать болельщиков нынче нельзя даже центру Э. Горсуд сказал.

Рынок частных домов престарелых в Петербурге — 2 млрд рублей в год. Кто-то предлагает доживать в уютной атмосфере и тепле, но можно нарваться и на подпольный хоспис, откуда хочется поскорее съехать — чучелом или тушкой.

Что делать, если вы хотите построить дом рядом с маленьким, но вонючим свечным заводиком? Обращаться к врачу. Главному, санитарному.

Экс-сотрудник Смольного решил выдавить действующий Смольный из коммунального бизнеса. Потому что хватит кошмарить бизнес.

В День ВМФ не надейтесь доехать до Кронштадта на личном авто. Но пробки будут. Плывите.

«Восемь подруг Оушена» неправильно перевели. На самом деле они «Восемь подруг Оушен». Это единственный косяк фильма. Девушки хорошие и положения интересные.

 


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