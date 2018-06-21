Кто в России проживет обещанные Росстатом 72,7 года

Взволнованных пенсионной реформой успокаивают данными Росстата. В его цифрах на 2017 год женщины в России доживают до 77,6 года, а мужчины — до 67,5. Средняя продолжительность жизни по стране — 72,7 года. Но статистика — лукавая штука. Объясняем, почему обольщаться не стоит, но и отчаиваться — не время.

Какова средняя продолжительность жизни в России?

Средняя продолжительность жизни россиян еще в 2016 году побила мыслимые рекорды за всю историю сбора данных и составила 71,87 года. Обрадовал Росстат: женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 66,5. С тех пор показатели только растут. В сентябре 2017 года Минздрав рапортовал, что средняя продолжительность жизни россиянина – 72,5 года, сейчас на сайте Росстата можно наблюдать еще более оптимистичные данные.

А что в Петербурге?

Данные о средней продолжительности жизни в Петербурге меняются в зависимости от конкретного кабинета чиновника. Например, в начале июня вице-губернатор Анна Митянина отчиталась о внушительном росте продолжительности жизни Петербурга в 2017 году: до 74 лет. Причем заметно прибавили мужчины – на 8,5 года. Женщины — на 4,6 года. Губернатор Георгий Полтавченко по итогам 2013 года сообщал, что средняя продолжительность жизни женщин в нашем городе составила 78 лет, а мужчин — 68 лет. А в апреле 2018 года, выступая перед депутатами с отчетом, сказал, что средняя продолжительность жизни в городе в 2017 году – 75,4 года.

Это много или мало?

Смотря с чем сравнивать.

Например, можно сравнить между собой население городское и сельское. Городские живут дольше в среднем на год. Намного серьезнее дельта между российскими регионами — до 16,6 года. По данным Росстата за 2016 год, разница в показателе – от 64,2 года в Тыве до 80,8 года в Ингушетии.

Если сравнивать с другими странами, то мы — середнячки. По данным ООН за 2017 год, Россия занимает 125-е место из 201 возможных по убыванию средней продолжительности жизни. В 32 странах люди вообще живут в среднем дольше 80 лет (например, в Италии, Австралии, Испании и Японии). В африканских странах люди, как правило, не доживают до 55.

Нынешний рост продолжительности жизни в России совершенно перестает восприниматься, как таковой, если сравнить показатель с Советским Союзом.

В начале 1970-х продолжительность жизни в стране Советов составляла почти 69 лет: 63 года для мужчин и 73,5 года для женщин. К 1990 году мужчины жили в среднем уже 63,7 года, женщины – 74,3. Потом случилось то, что случилось, и средняя продолжительность жизни болталась на уровне 64 – 65 лет до середины нулевых. В 2012 году она составила уже 70,24 года, а в 2014-м – 70,93 года. То есть мы просто потихоньку возвращаем себе былые заслуги.

Значит, я, скорее всего, доживу до 72,5 года?

Не факт. Потому что 72,5 года — это ожидаемая продолжительность жизни при рождении. То есть предполагается, что столько проживут те, кто родился в 2017 году.

Средняя продолжительность жизни по стране — это вовсе не средний возраст умерших в течение календарного года. Показатель получают по сложной формуле, в которой учитывается вероятность смерти в течение года в каждом возрасте.

Методика расчета ожидаемой продолжительности жизни не меняется десятилетиями.

Сначала считают, сколько человек умерло в стране за год. Потом всех умерших распределяют в группы по возрасту и полу. Считают количество групп в возрасте от 0 до 110 лет. Число умерших в каждой половозрастной группе делится на среднегодовую численность группы (ее высчитывают по предыдущим временным периодам), и получают возрастные коэффициенты смертности, далее по особой формуле высчитывают вероятность смерти в каждом возрасте и суммируют полученные данные.

Получается, этот показатель можно улучшить, не увеличивая продолжительность жизни стариков?

Да. Достаточно снизить младенческую смертность. А вот в странах, где люди живут относительно долго, для увеличения показателя продолжительности жизни надо заботиться о здоровье пожилых людей.

В 2016 году министр здравоохранения Вероника Скворцова докладывала Путину об увеличении продолжительности жизни. В том числе отмечала снижение младенческой смертности на 12% как положительный фактор. "Пить стали меньше?" — поинтересовался президент. Министр согласилась, что не без этого: смертность трудоспособного населения снизилась на 4,5%, особенно среди мужчин в возрасте от 35 до 60 лет", — ответила министр.

Есть и другой нюанс. Помните, как сильно различается продолжительность жизни в зависимости от региона? По результатам последних двух переписей населения эксперты подозревали завышение данных в некоторых республиках Северного Кавказа. Данные о смертности тоже вызывали вопросы.

А какая у меня ожидаемая продолжительность жизни?

В зависимости от года рождения можно посмотреть на сайте Росстата:

Например, для тех, кто родился в 1980 – 1981 годах, средний показатель — 67,6 года.

Это что же, я на пенсии проживу 2,6 года?

Не факт. Можете и дольше протянуть. Главное – доживите до пенсионного возраста. Потому что кроме ожидаемой продолжительности жизни есть еще такое понятие, как возраст дожития. А с ним у нас, если верить Росстату, все нормально. Он рассчитывается отдельно для мужчин после 60 лет и для женщин после 55 лет. В соответствии со «старым» пенсионным возрастом ожидалось, что первые проживут на пенсии в среднем 15,96 года, вторые – 25,62 года. То есть те, кто дожил до пенсионного возраста, — молодцы и, скорее всего, будут молодцами еще долго. Главное – дотянуть.

А в целом – рекомендации простые. Пройдите диспансеризацию. Не употребляйте, предохраняйтесь, ешьте больше овощей и не налегайте на картошку и жирное. Будьте женщиной, живите в городе.

Ну и если друзья говорят: «Тебе что, слабо?» – подумайте дважды.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"