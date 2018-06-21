Тренер сборной Исландии разрешил своим футболистам заниматься сексом только с женами

Тренерский штаб сборной Исландии разрешил игрокам заниматься сексом перед матчем чемпионата мира против сборной Нигерии, но только с женами. Об этом 21 июня со ссылкой на тренера команды Хеймира Хадльгримссона сообщает Reuters.

Семьи футболистов должны приехать в расположение сборной Исландии уже сегодня. В настоящее время команда находится в Волгограде, где в пятницу сыграет во втором матче группы D против Нигерии (18.00 по московскому времени).

В первом матче Исландия сыграла вничью с Аргентиной.

За несколько дней до старта чемпионата мира в России Вера Рибейро, жена вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу, заявила, что игроки должны мастурбировать во время турнира. По ее словам, это поможет бороться со стрессом и беспокойством.