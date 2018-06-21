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21.06.2018 19:06

Продай три куртки, замшевых, — заплати дольщику

Хозяева стройбизнеса заплатят дольщикам из своего кармана, решила Госдума. Однако одобрения среди пострадавших почему-то не нашла. Новация в духе «грабь награбленное» не понравилась обеим сторонам.
Продай три куртки, замшевых, — заплати дольщику
Роман Пименов/Интерпресс

Владельцы строительных компаний заплатят за убытки дольщиков. Буквально лично, из своего имущества, нажитого непосильным трудом. Такую свинью подложили застройщикам законодатели — за несколько дней до вступления в силу радикальных перемен в законе о долевке. Сами дольщики — редкий случай — согласны со строителями: на очередную популистскую попытку нагнуть бизнес реагируют в основном в саркастическом духе. В том, что это не сработает, уверены почти все.

До вступления в силу радикальных перемен в закон о долевом строительстве осталось меньше двух недель. 1 июля все застройщики страны вступят в новую реальность, которую со страхом ждали с середины прошлого года. Тогда, напомним, президент подписал закон, лишающий застройщиков множества возможностей, которыми они пользовались до сих пор. Но вступление закона в силу было отложено — бизнесу дали почти год, чтобы осознать произошедшее.

Новость о внезапных переменах вызвала в отрасли шок, сменившийся гулом возмущения. В результате позицию Кремля, поначалу незыблемую, удалось кое-где подвинуть и смягчить. Закон еще раз поправили. Свои уточнения, в частности, внес Кабмин, разрешив застройщикам работать по нескольким разрешениям на строительство, а их «дочкам» брать в долг у своих  головных структур. Среди новых поправок были и петербургские новации.

Однако несколько дней назад в тексте этого нового документа, включившего совокупно все изменения в закон о долевке, появилась еще одна на первый взгляд многообещающая фраза. Именно с нею законопроект 14 июня был рекомендован к принятию профильным комитетом Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Текст поправки к статье 23-2 гласит:

«Лицо, в том числе бенефициарный владелец, имеющее фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления застройщика, несет солидарную ответственность с застройщиком за убытки, причиненные по их вине гражданам – участникам долевого строительства» (полностью текст законопроекте можно прочитать здесь).

21 июня документ был одобрен окончательно, в третьем чтении. В ближайшее время с ним должен согласиться СовФед и подписать президент.
 
Таким образом, как говорят законодатели, если дольщик понес убытки, отсудил неустойку или вообще ждет у стен долгостроя 10 – 15 лет, то бенефициары застройщика, чтобы заплатить по долгам, должны продать свое имущество. «Картина маслом», – шутят собеседники «Фонтанки»: можно в красках себе вообразить, как владельцы компаний пойдут продавать свои «три магнитофона, три портсигара отечественных, куртку замшевую — три куртки». Дольщиков, казалось бы, пролетарское рвение законодателей должно было обрадовать. Но не тут-то было. Реагировали в основном кислыми усмешками.  
 
«Ну, значит, бенефициары у нас будут без имущества. У учредителей просто не будет собственности», – уверена Алла Андреева, один из лидеров сообщества пострадавших дольщиков ГК «Город». «Ждите массовой перерегистрации имущества на друзей и знакомых, – вторит ей активный житель намывных кварталов на Васильевском Ирина Баханович. – Сейчас каждая вторая компания срывает сроки. Все это неустойки, проколы в качестве работ. Какой здравый человек будет отвечать? Вот если бы был какой-то мораторий на перерегистрацию собственности для владельцев стройкомпаний... Но это же ограничение прав. Нельзя же обязать бенефициаров публиковать декларации о доходах. Да даже если и такое введут – все равно все ценное они перепишут на друзей и родню, только потом задекларируют то, что осталось».
 
Законом уже предусмотрена ответственность учредителей по долгам компаний-банкротов, заявляет адвокат Наталья Королева, представляющая интересы дольщиков многострадального ЖК «Охта-Модерн». Ее товарищи по несчастью ничего от этой поправки не получат. «Потому что, во-первых, закон не будет иметь обратной силы, а значит, вся армия пострадавших, которая есть на данный момент, останется не у дел. А во-вторых, мошенники от стройбизнеса, учредители всех компаний, которые приложили руку к нашему, например, объекту, — они уже сами банкроты. Как физические лица, – объясняет Королева. – Перед тем, как запустить процедуру банкротства предприятия, они инициировали свое собственное банкротство. У них нет ничего».

Что же касается истинных владельцев предприятия, то в законе нет такого понятия, так же как и определения «лица, фактически отдающего указания и распоряжения». «Кто этот человек? Как будет доказано, что он действительно что-то отдавал? Фактическое управление предприятием можно доказать только в рамках уголовного дела, следствия. Так что я не думаю, что застройщики будут сильно переживать, – уверена Королева. – Мошенники как нарушали права граждан, так и будут нарушать, добросовестные строители как работали, так и будут работать. Если реально хотеть достичь такой цели, то нужно менять не только закон о долевом строительстве, но и закон об акционерных обществах, а также УК и УПК».  
 
Экономисты неожиданного в законодательной новации не видят и считают, что «к этому все шло». Как полагает Алексей Коренев, эксперт ГК «ФИНАМ», инициатива вышла из банковской сферы. «Там происходит то же самое: регулятор пытается ввести субсидиарную ответственность именно бенефициаров, – рассказывает он. – Здесь ситуация та же – владельцы бизнеса пытаются уйти от ответственности, и неважно, идет ли речь о банковских вкладчиках или обманутых дольщиках. «Дочка», зарегистрированная черт знает где, ничего не имеет, а сам бенефициар белый и пушистый. Если введут эту поправку, то по крайней мере они задумаются, мне так кажется. Во всяком случае дольщикам хуже не будет. Но так или иначе будут лазейки, попытки уйти, вся эта вечная гонка».

Впрочем, назвать хотя бы одного банкира, который своим имуществом или активами ответил бы за проблемы обманутых вкладчиков, эксперт затруднился.  
 
Застройщики восприняли новацию скорее философски. Во всяком случае, шока у собеседников «Фонтанки» заметно не было. «В существующих реалиях владельцы и так несут эту ответственность, – говорит Павел Андреев, глава Компании Л1. – И кого-то это устраивает, а кого-то нет. Так что изменение закона вряд ли на что-то серьёзно повлияет».

Марк Лернер, глава компании «Петрополь», также считает, что законодатели промахнулись. «Сказать, что эта мера позволит избавить отрасль от мошенников, не могу. До них и так можно было добраться при желании, а процент их как был 3 – 5%, так и остаётся. Другое дело, что общий тренд на ужесточение, когда уже и так запретительных мер столько, что психологически выдержать невозможно – а доходность с непременно возросшими рисками уже несопоставима, – все это будет отбивать охоту у нормальных людей инвестировать в этот рынок, – считает застройщик. – Так что снижения ВВП мы добьёмся, снижения числа мошенников – нет. Но можно отчитаться, что «ужесточили».

Другие считают, что это просто еще одна ступень к огосударствлению вообще всего строительного бизнеса. «Главным строителем станет, вероятно, Герман Греф, вот увидите. Про большие проекты частным компаниям можно будет и забыть. Только отдельные небольшие дома, которые можно построить за свои деньги и продавать на вторичном рынке. Как с бюджетом – 95% делает Газпром и иже с ним, остальное какие-то частные товарищи. И тут будет то же самое», – уверен Иван Архипов, коммерческий директор «Балтийской коммерции».  

В «Союзпетрострое» идею похвалили. По мнению главы союза Льва Каплана, если она заработает в судах, то почему бы и нет. А ещё лучше распространить такую практику и на обманутых подрядчиков: не платят по контракту – пусть отвечают собственным имуществом (законодательные инициативы для борьбы с массовыми неплатежами подрядчика союз продвигает с прошлого года).  
 
В Объединении строителей СПб считают иначе. «Я думаю, это будет не так просто и не так быстро сделать. Естественно, если кто-то что-то хочет минимизировать, то он это сделает. Выведет из-под рисков свое имущество. Так что рассчитывать, что бенефициары будут копить свои активы, дабы ими потом в случае чего расплатиться с дольщикам, не стоит. Ну и не забудем, что существуют номинальные собственники, на которых всегда можно успеть переоформить компанию, если та почувствует себя плохо», – считает глава объединения Алексей Белоусов.  

Елена Зеликова,
«Фонтанка.ру»


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