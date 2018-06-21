«Потому что он космос»: В Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым, Шнуров поставил копирайт

Портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился 21 июня в Петербурге на одной из трансформаторных будок в Пушкарском саду в Петроградском районе. Его авторы — известная команда уличных художников HoodGraff.

В завершающей стадии создания граффити принял музыкант Сергей Шнуров, цитата из песни которого «Ты просто космос, Стас» дополняет портрет.

На вопрос «Фонтанки», что побудило уличных художников изобразить Черчесова, они ответили коротко: «Потому что он космос».

Сергей Шнуров, авторству которого принадлежит песня «Ты просто космос, Стас», принял участие в заключительной стадии работы, собственноручно поставив значок копирайта рядом с цитатой, и сделал селфи на фоне граффити.

@myhoodisgood Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 21 Июн 2018 в 6:43 PDT

Напомним, что победа сборной России над Египтом (3:1) в Петербурге 19 июня позволила впервые за 32 года отечественной команде выйти из группы на чемпионате мира. Комментатор той встречи на телеканале «Россия 1» Владимир Стогниенко в финале своего репортажа включил песню «Ты просто космос, Стас», которая тут же стала мемом.