Разговор Познера с Лимоновым сняли с эфира Первого канала

Запись интервью с Эдуардом Лимоновым, которую зрителям «Первого канала» должны были показать еще 18 июня в эфире программы «Познер», заняла свое место в архивах. Телеведущий заверил, что с содержанием и фигурой писателя решение не связано.

Об этом Владимир Познер сообщил изданию Znak.com 21 июня. Причины снятия программы с эфира он назвать не смог, но сделал акцент на том, что это никак не связано с политикой. «Это изначально был не прямой эфир, как обычно, а запись на будущее. Я давно хотел позвать Лимонова, но руководство телеканала не давало добро. В конце концов я получил разрешение, и мы встретились», – рассказывает телеведущий. Он предполагал, что интервью выйдет 4 июня, но было принято решение поставить в эфир сначала разговор с дирижером Теодором Курентзисом. «Я был абсолютно убежден, что Лимонов выйдет 18 июня, и он был объявлен. В последний момент программу сняли», – продолжил Познер и добавил, что пригрозил руководству телеканала рассказать, «как все было», если его спросят. Но не рассказал.

При этом представитель "Первого канала" пояснил, что сетку вещания изменили из-за чемпионата мира по футболу и пообещал, что программа выйдет в эфире 15 июля – после окончания мундиаля.

Сам Лимонов тоже вспомнил об интервью в своем блоге. «Второй месяц пошёл, как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германна всё нет», – отметил писатель. И добавил, что политические шоу на российском телевидении — не его формат.

«К настоящему времени мы поняли, и их сторона, и моя, что политические шоу не мой формат. Я с неохотой отнекивался последние пол-года, и вот они перестали приглашать, так что обоюдно. Никаких претензий, всё хорошо. Вы знаете, кто вы, я знаю, кто я. Этого достаточно», – написал Лимонов.

Эдуард Лимонов — автор романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха». Являлся лидером запрещенной Национал-большевистской партии (НБП), затем — партии «Другая Россия».