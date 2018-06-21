Как вернуть 650 тысяч рублей с покупки квартиры

Налоговый вычет — это возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вы или ваш работодатель перечисляете в бюджет по ставке 13%. Случаев, когда вы можете рассчитывать на вычет, множество: покупка квартиры — один из самых популярных из них. «Петербургская Недвижимость рассказывает, как получить до 650 тысяч рублей от государства.

Сколько денег можно вернуть

Государство вернет вам 13% от суммы, потраченной на покупку квартиры, и 13% от суммы, которую вы выплатили банку в качестве процентов по ипотеке.

Однако есть и ограничения: за квартиру можно получить не более 260 тысяч рублей, а за проценты по ипотеке — не более 390 тысяч рублей. Соответственно, максимально 390 тысяч + 260 тысяч = 650 тысяч рублей. Максимальный налоговый вычет вы получите, если купите квартиру ценой от 2 млн и заплатите банку процентов на 3 млн или больше. В случае, если траты оказались меньшими, вы получите 13% от стоимости жилья и 13% от процентов по ипотеке.

Получение вычета с разных квартир

Воспользоваться правом на получение обоих налоговых вычетов можно только один раз, однако их не обязательно получать с одной квартиры. Например, вы купили жилье без ипотеки, сразу заплатив всю сумму. Но потом завели семью и решили, что квартира нужна большего метража и купили новую уже в ипотеку. С первой вы можете получить имущественный вычет до 260 000 рублей, а со второй — уже по выплаченным процентам до 390 000 рублей.

Если квартира стоит меньше 2 миллионов, остаток вычета не пропадет. Объясним на примере: представим, что вы купили студию за 1,5 млн рублей. Налоговый вычет составит 13% х 1,5 млн = 195 тысяч рублей. Оставшиеся 65 000 рублей вы сможете получить при следующей покупке жилья.

Вычет за проценты по ипотеке

Получить вычет за уплаченные проценты по ипотеке можно только по одному кредитному договору. То есть, чтобы вы смогли вернуть 390 тысяч рублей, уплаченные проценты по одному кредитному договору должны составлять не менее 3 млн рублей. С другой ипотеки «добрать» недополученные деньги нельзя: поэтому, если вы заплатили банку меньшую сумму процентов, то вернете только 13% от нее.

Если вы рефинансировали ипотеку, она не будет считаться новым кредитом и получение вычета будет продолжаться.

Когда подавать на вычет

Если вы купили квартиру на первичном рынке (по договору долевого участия), обращаться за получением налогового вычета в налоговую инспекцию можно после подписания акта приема-передачи. Если на вторичном (по договору купли-продажи) — после регистрации права собственности.

Если вы получаете оба вычета (и по основной сумме, и по процентам по кредиту) с одной квартиры, то сначала вам возвращается налог с основной суммы, а затем с выплаченных процентов по ипотеке.

Как получить всю сумму сразу

Сумма, которую вы будете получать ежегодно, зависит от вашего официального дохода и не может превышать 13% от него. Например, чтобы сразу получить налоговый вычет 260 тысяч рублей, вы должны получать зарплату не менее 145 тысяч рублей в месяц, чтобы единовременно вернуть 390 тысяч — 218 тысяч рублей в месяц. И, наконец, чтобы получить сразу оба вычета — 650 тысяч рублей — вам нужно зарабатывать 363 тысячи рублей в месяц.

Пакет необходимых документов

Для получения основного вычета по квартире (260 тысяч рублей):

• Паспорт (копия);

• Заполненная декларация 3-НДФЛ;

• Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который вам будут возвращать сумму вычета;

• Справка 2-НДФЛ и копия (по запросу работника выдает работодатель);

• Договор купли-продажи или договор долевого участия (копия);

• Акт приема-передачи квартиры (если квартира покупалась по Договору долевого участия);

• Свидетельство о государственной регистрации права собственности (выписка из ЕГРН – если квартира покупалась по Договору купли-продажи);

• Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (копия).

Для получения вычета за уплаченные проценты по кредитному договору (390 тысяч рублей) дополнительно необходимо представить:

• Копию ипотечного договора с приложениями;

• Платежные документы (справка банка о выплаченных процентах по ипотеке).

Куда и как подавать документы

Вы самостоятельно заполняете декларацию 3-НДФЛ и собираете все вышеперечисленные документы, а затем записываетесь в Федеральную налоговую службу или МФЦ по месту регистрации, чтобы подать их. Налоговый орган рассмотрит ваши документы и вернет вам весь уплаченный налог за прошедший год.

Если суммы уплаченного налога за год недостаточно, чтобы получить его полностью, то на следующий год процедуру нужно повторить.

Учтите, что в пик подачи деклараций в налоговой обычно большие очереди. Ваша заявка будет рассматриваться около 3 месяцев, а деньги вы получите еще через месяц.

Как получить деньги

Получить деньги можно двумя способами: у работодателя или через налоговую.

В первом случае компания будет выплачивать вам зарплату, не вычитая из нее 13%, до тех пор, пока с этих 13% налогов не накопится 260 000 рублей. Получать денежные средства будете тем же образом, которым всегда получаете заработную плату. Во втором случае вы получите деньги через налоговую инспекцию – они придут на ваш банковский счет, который вы укажете в заявлении.

Оформление документов для получения налогового вычета может быть сложным и долгим процессом. Одно из решений — обратиться к профессионалам. Например, специалисты компании «Петербургская Недвижимость» помогают покупателям квартир собрать необходимые документы и правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Вы можете быть уверены, что сделаете все правильно и не потеряете время из-за досадных ошибок.

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