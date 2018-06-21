Фанат Месси перемахнул через забор стадиона ЧМ-2018 и попал в суд

Футбольный болельщик из Турции оштрафован в Москве за несанкционированное проникновение на матч чемпионата мира. Не найдя лишнего билетика, он перемахнул через забор стадиона с мечтой увидеть своего кумира — Лионеля Месси.

Как следует из картотеки Тушинского райсуда Москвы, гражданин Турции по фамилии Шекерджи был привлечен к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей на матче Аргентина – Исландия. Он проходил 16 июня на стадионе «Открытие Арена» в столице.

Как установил суд, болельщик проник на стадион без входного билета.

«Шекерджи вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что на протяжении всего дня пытался приобрести билет, но все попытки оказались безрезультатны. Поскольку в матче принимал участие футболист Месси, игру которого он желал посмотреть, им было принято решение перелезть через забор стадиона, где он и был задержан сотрудниками полиции», – указано в решении Тушинского суда.

Иностранцу вменили статью 20.31 КоАП и оштрафовали на 3 тысячи рублей без дополнительного наказания в виде запрета на посещение матчей.

Шекерджи стал вторым болельщиком, наказанным в Москве за нарушение правил поведения зрителей. Гражданин Украины Кравченко оштрафован на 7 тысяч рублей за пробежку по полю «Лужников» на матче-открытии ЧМ между Россией и Саудовской Аравией.

В Петербурге полиция ведет активную работу с болельщиками не только на территории стадионов. Девять человек были задержаны у фан-зоны на Конюшенной площади и арестованы. Городской суд отменил решения об их арестах и освободил из спецприемника.