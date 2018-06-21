Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ

Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль без дыма, гари и копоти и большого количества жира. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ.

Что это за прибор?

Основная функция гриля – жарить продукты при постоянном температурном режиме не более 270°C. Выбор между электрическим видом или аэрогрилем (где пища приготовляется с помощью горячего воздуха) определяется личными вкусовыми предпочтениями. Электрогриль не варит, а жарит: продукты в нем прожариваются и пропекаются равномерно с обоих сторон благодаря конструкции оборудования.

Плотно прилегающая крышка, встроенные в панель нагревательные ТЭН-элементы обеспечивают стабильность температуры нагрева, а сок, который выделяется при жарке, стекает в поддон, не мешая хрустящей корочке подпекаться. В современном гриле процесс приготовления автоматизирован, необходимо только вовремя подкладывать и переворачивать продукты, поливать их соусом. Запеченные на гриле блюда не требуют большого количества масла и получаются менее жирными, диетическими. В режиме с приоткрытой крышкой можно еще готовить бутерброды, разогревать пиццу, пирожки.

Устройства бывают открытые или закрытые из пластика или металла. Лучшими считаются модели из чугуна и нержавейки. Все варианты оборудования для кухонного применения отличны своей мобильностью и несложным уходом, загрязнения легко смываются с корпуса, панелей и поддона.

Производители постоянно модифицируют модели и предлагают сегодня функциональное мультиоборудование, которое можно использовать и как гриль и как мини-пекарню. Его удобно использовать не только для приготовления стейков, овощей, но и для сдобной выпечки, достаточно подобрать лишь подходящие панели.

Традиционно на гриле жарят мясо, рыбу, запекают овощи, и многие не догадываются о возможностях приготовления на гриле горячих ягод и фруктов, сыра, грибов. Больше вкусных, полезных и небанальных идей приготовления блюд на электрогриле ищите на key.ru.