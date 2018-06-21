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11:02 25.06.2018
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25.06.2018 10:01

Тест: Что вы знаете про ледоколы?

Ответь на 10 вопросов и попади в команду читателей «Фонтанки.ру» на эксклюзивную «Арктическую экскурсию». Вместе мы поднимемся на новейший российский ледокол «Александр Санников», который 29 июня на один день пришвартуется в Петербурге на Английской набережной.
Тест: Что вы знаете про ледоколы?

Уникальное судно построено на верфях в Выборге по заказу компании «Газпром нефть» для сопровождения танкеров в районе Северного морского пути и Новопортовского месторождения на Ямале.

Правила просты: 10 вопросов. Ответы принимаются в период 25-26 июня (до 22.00 по московскому времени). Восемь победителей викторины выбираются рандомно из числа читателей, ответивших правильно на все вопросы. Каждый счастливчик получит именной электронный билет на ледокол, дающий право пригласить на бесплатную экскурсию еще одну персону.

Экскурсия: состоится вечером 29 июня (пятница) – о времени и месте сбора победители викторины будут уведомлены лично по электронной почте и телефону. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно мобильный номер).

Материал публикуется в партнерстве с компанией «Газпром нефть».

 


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