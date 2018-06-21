Выходные в Финляндии 23—24 июня: Иванов день и фантазии моряков

В этот уик-энд финны празднуют Иванов день — с сауной, танцами и кострами. В Тампере устроят даже андерграунд-Юханнус. Также туристов ждут луна-парки, ярмарки и выставки с неожиданно откровенной тематикой.

Встречать праздник придётся в прохладных условиях – метеорологи обещают 14 – 17 градусов Цельсия выше нуля, в южных регионах возможны дожди. Однако уже в воскресенье потеплеет на пару градусов, осадков не ожидается.

Повезет тому, кто окажется в Суоми уже в пятницу: именно в этот день финны начнут отмечать Юханнус. С одной стороны, праздник повлияет на график работы транспорта, некоторых магазинов и музеев. Однако именно в пятницу, например, зажигаются костры на острове Сеурасаари в Хельсинки. Праздничные гулянья начнутся в 16 часов и продлятся до часу ночи. Там же расположен и Этнографический музей под открытым небом.

Будут жечь костры и на острове Пихлаясаари, добраться туда можно на аквабусе из гавани Мерисатама. Огонь вспыхнет в пятницу в 21 час.

А с площади Кауппатори туристы и горожане отправятся в праздничный круиз на судах JT-Line, Royal Line и Strömma, чтобы с борта полюбоваться большими и маленькими кострами на столичном побережье. Такая поездка длится обычно 3 – 4 часа

Еще одной традицией празднования Иванова дня считаются танцы. В этот раз отплясывать будут с 21 по 26 июня на фестивале We Love Helsinki. 22 июня любители танцев соберутся на набережной Хернесаари. Потанцевать можно будет и в луна-парке Линнанмяки, вход туда свободный. Музыкальная программа начнется 22 июня в 19 часов. А 23 и 24 июня, несмотря на праздничные выходные, парк работает по обычному графику.

С 21 по 23 июня на острове Лонна уже в третий раз будут устраивать праздник, посвященный летнему солнцестоянию. На мероприятии Stadin Juhannus выступят финские музыканты, играющие в жанрах поп, рок и рэп. В субботу гостей ждут с 14 до 23:30, в воскресенье – с 13 до 23:30.

Многие финны встречают Юханнус в сауне. В столице приобщиться к этой традиции можно в парной Löyly на берегу Финского залива, которая по случаю праздника будет работать 22 и 23 июня с 9 утра до 2 часов ночи. В эти же дни работает сауна Hermanni. А 24 июня можно попариться в комплексе Allas Sea Pool, привлекающем туристов открытыми бассейнами в центре города, рядом с колесом обозрения.

24 июня на улице Алексиса Киви развернется традиционный воскресный блошиный рынок. Под открытым небом с 11 до 18 часов торговцы будут продавать одежду, аксессуары и другие вещицы, готовые обрести новую жизнь.

В Лаппеенранте праздничный костер зажгут в пятницу в районе Мюллюсаари в 21:00. А в порт Лаппеенранты приехал парк развлечений Tivoli. Аттракционы одного из старейших передвижных луна-парков Финляндии будут доступны там до 26 июня. Один билет стоит 5, браслет на весь день – 31 евро.

В Тампере 22 и 23 июня устроят Valtteri Festival, на котором можно будет не только послушать музыку финских исполнителей, но и попариться в сауне.

Также Юханнус будут отмечать в парке развлечений Сяркянниеми. Обитатели Койранмяки – Собачьей горы – приглашают 23 июня на традиционные танцы под гармонь. В субботу музыка заиграет с 13 часов.

А на Конюшенном дворе празднование устроят 24 июня. Там можно будет увидеть выступления музыкантов, покататься на карусели, попробовать различные деликатесы и купить товары ручной работы.

Тот, кто хочет отметить Иванов день оригинально, отправится на Андерграунд-Юханнус. В пятницу с 15 до 22 часов и в субботу с 13 до 20 часов на пяти сценах в районе Хиеданранта посетителей ждет живая музыка, театральные постановки, перформансы, а также специальная программа для детей. Вход бесплатный.

А вот музейный центр Ваприикки в Тампере будет закрыт по случаю Иванова дня до 25 июня.

В морском центре Велламо в Котке открылась выставка «Секс и море». Она затрагивает как фантазии моряков во время их долгих путешествий, так и реальность, ожидавшую их в порту. Центральной частью экспозиции является фильм в стиле артхаус голландской художницы Саскии Боддеке и британского режиссера Питера Гринуэя. В фильме моряки рассказывают о свободе в море и их образе жизни, который на суше может считаться странным. Попасть в музей можно 24 июня.

Международная ярмарка, которая летом колесит по всей Финляндии, в эти выходные окажется в Миккели. Товары из Европы, Азии и Америки будут ждать покупателей в городском порту в субботу с 10 до 20 часов, а в воскресенье – до 18 часов.