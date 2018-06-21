Peugeot уводит из России «308-й» и «508-й»

Хетчбэк Peugeot 308 и седан Peugeot 508 покидают российский рынок. Второй – не навсегда. Об этом сообщает журнал «Колёса» со ссылкой на российский офис концерна PSA. И действительно, на официальном сайте Peugeot в России их уже нет.

Что касается четырёхдверного седана 508, его продажи закрылись в связи с окончанием производства модели первого поколения. «508-й» второго поколения вернётся к нам уже лифтбэком.

Спрос на эти две модели – Peugeot 308 и Peugeot 508 – и до обвала рубля был небольшим. В докризисном 2013 году в России было продано 1 485 «Пежо 308» (первого поколения) и 808 «Пежо 508». А в 2014-м продажи хетчбэка составили и вовсе 654 единицы (уже двух генераций, поскольку второе поколение дебютировало осенью того года), в 2015-м – 308 штук, в 2016-м – 41, в 2017-м – 31 единицу. Продажи Peugeot 508 и того меньше: в 2014-м – 448 штук, в 2015-м – 148, в 2016-м – 24, а в 2017-м – 9 единиц. За пять месяцев 2018 года «308-й» обрел в России 15 хозяев, а «508-й» – 60.

Цены на «308-й» начинались от 1 399 000 рублей, на «508-й» – от 1 890 000 рублей.

В начале июня Peugeot представила новый «508-й» в кузове «универсал». «Впрочем, прежний «сарай» у нас не продавали, так что и Peugeot 508 SW нового поколения до РФ вряд ли доберётся», – отмечает издание.