Первый замминистра культуры отправился в отставку, его функции отошли Маниловой

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал накануне, 20 июня, однако известно о нем стало только сегодня, 21-го числа.

В документе уточняется, что Аристархов решил уволиться по собственному желанию. О вероятном уходе Владимира Аристархова «Фонтанка» сообщала, когда от своей должности был освобождён заместитель Владимира Мединского Александр Журавский, ответственный за деятельность федеральных театров, цирков, филармоний, концертных учреждений.

В начале лета министр культуры Владимир Мединский заявил, что перед его ведомством поставлены новые большие задачи. Поэтому в нем проводится плановая реорганизация.

Владимир Аристархов в 2012 году стал советником министра культуры РФ, директором департамента контроля и кадров Минкульта РФ. С 2013 года трудился на должности первого зама Мединского, координировал и контролировал деятельность департамента музеев и департамента науки и образования. Имеет ряд наград, в том числе благодарность президента России.

В октябре 2016 года Дмитрий Медведев объявил замечание Аристархову в связи с неточностями при заполнении декларации о доходах. По итогам же 2017 года именно у первого замминистра оказался наибольший доход среди чиновников Минкультуры. В своей декларации он указал сумму в 142 млн рублей.

У Мединского остались три зама — Николай Малаков, Сергей Обрывалин и Алла Манилова. Последняя и будет отвечать за музеи и контролировать работу нормативно-правового департамента.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Сеть попали расширенные списки и характеристики нежелательных лиц на Международном культурном форуме, который тогда проводился в Петербурге. В СМИ опубликовали фотографии письма Аристархова уже упомянутому коллеге Журавскому, в котором говорится о перечне лиц, приглашение которых на форум якобы «нецелесообразно». На этих снимках фигурировали фамилии Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова, Анатолия Васильева, Романа Должанского, от руки были приписаны фамилии Додин и Могучий.