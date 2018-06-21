Горсуд умерил пыл полиции по зачистке Петербурга от веселых болельщиков

Санкт-Петербургский горсуд освободил из-под ареста девятерых человек, задержанных центром «Э» у фан-зоны на Конюшенной площади. Приподнятое настроение футбольных болельщиков — не повод для репрессий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 21 июня Горсуд отменил постановление Дзержинского суда, признавшего болельщиков виновными в мелком хулиганстве. Их задержали вечером 17-го числа на набережной Мойки.

По данным «Фонтанки», нарушение общественного порядка в виде грубой нецензурной брани заметили сотрудники Центра «Э», которые дежурили вокруг фан-зоны. Компанию из девяти человек, искавших вход на Конюшенную площадь, остановили лица в штатском и проводили до полицейского автобуса. Как рассказал нашему изданию один из задержанных, Александр Костин, под предлогом проверки документов их отвезли в отдел, где и были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП: «А потом нас арестовали на десять суток каждого и отправили в спецприемник, хотя я, например, был трезв, не ругался, а просто хотел посмотреть, что из себя представляет фан-зона».

Сегодня арестантов привезли в Горсуд, где они были услышаны. Постановление Дзержинского отменили, как указано в сообщении пресс-службы судов, за множество нарушений процессуальных требований. По информации «Фонтанки», протоколы не были подписаны должностными лицами, а привлеченным лицам не разъяснили конституционные права.

Дела направили на новое рассмотрение, а компанию из спецприемника ГУ МВД освободили.