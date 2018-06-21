Петербургскую активистку навестили полицейские в связи с чемпионатом мира

Активистку движения «Весна» навестили дома сотрудники полиции. Об этом «Фонтанке» 21 июня сообщили в пресс-службе движения.

«Сегодня с утра к нашей активистке, задержанной 5 мая за участие в акции «Он нам не царь», пришёл домой сотрудник полиции в штатском. Потребовал написать объяснительную "в связи с проведением чемпионата, для учёта и порядка" по поводу майского задержания», – сообщили активисты.

По их словам, все объяснения ранее уже были даны в суде, решением которого девушка была оштрафована на 10 тысяч рублей.

«Документы, на основании которых полиция занимается наведением «дополнительного порядка», сотрудник показывать отказался, прикрываясь некой секретностью», – добавили в «Весне». Со слов полицейского, участники движения сообщают, что сотрудники правоохранительных органов в связи с чемпионатом мира должны навестить и других ранее задержанных на протестных акциях.