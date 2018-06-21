Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа

Генеральный директор и председатель совета директоров Intel Брайан Кржанич уходит в отставку с обоих своих постов. Об этом 21 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

В компании сообщили, что у Кржанича был в прошлом служебный роман.

«Расследование... подтвердило нарушение правил Intel, которые запрещают личные отношения внутри компании и относятся ко всем ее менеджерам. Учитывая, что ценности и правила Intel должны уважать все ее работники, совет директоров принял отставку Брайана Кржанича», – цитируют «Ведомости» сообщение Intel.

Исполнять обязанности гендиректора компании временно будет финансовый директор Роберт Свон.

Отметим, Кржаничу сейчас 58 лет, практически всю жизнь он проработал в Intel. Начинал карьеру инженером на фабрике в Нью-Мексико в 1982 году. В 2012-м стал исполнительным директором компании, с 2013-го — генеральным директором.