Дальнобойщик погиб на Московском шоссе, въехав в стоящий грузовик

Смертельная авария произошла днём 21 июня около посёлка Любань Тосненского района Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», около 14:50 на 616-м километре автодороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) водитель большегруза «МАН» с полуприцепом врезался в стоящий перед пешеходным переходом «Фольксваген» с прицепом. Водитель «МАНа» скончался на месте.

«Судя по всему, заснул, – предполагает Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Даже не тормозил». На кадрах с места ДТП видно, что на «МАНе» – номера Белгородской области.

ДТП спровоцировало пробку в сторону Петербурга длиной, по оценке «Яндекса», около 2 километров.

Напомним, вечером 19 июня на КАД случилось похожее ДТП (попавшее на видео): цементовоз въехал в стоящие автомобили. Но те были меньше, и первый из них, «Матиз», почти полностью ушёл под большегруз. Вторую, «Камри», замяло наполовину. Погиб человек в «Матизе».