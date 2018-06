Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие

Полиция Флориды 21 июня задержала Дедрика Уильямса по подозрению в убийстве рэпера Джасей Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Основным подозреваемым в убийстве рэпера стал 22-летний молодой человек, который ранее имел судимости за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

#DEVELOPING: BSO deputies say they have arrested 22-year-old Dedrick D. Williams, who is involved in the death of rapper XXXTentacion https://t.co/wU0Vz53EVs pic.twitter.com/LZH1xK0To3