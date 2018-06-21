Еще
18:15 21.06.2018
Пришлите свою новость!
18:11
В больницы Петербурга запретили госпитализировать пациентов без справки о вакцинации против кори
17:53
Фанат Месси перемахнул через забор стадиона ЧМ-2018 и попал в суд
17:48
Неймар тренировался в Петербурге без ограничений и готов сыграть с Коста-Рикой
17:35
Первый замминистра культуры отправился в отставку, его функции отошли Маниловой
17:31
Горсуд умерил пыл полиции по зачистке Петербурга от веселых болельщиков
17:27
Петербургскую активистку навестили полицейские в связи с чемпионатом мира
17:26
Премия Стругацких назвала главных фантастов 2018 года
17:12
Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа
17:07
На балконе на Невском в стойке на руках завис футболист
16:59
Дальнобойщик погиб на Московском шоссе, въехав в стоящий грузовик
16:53
Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие
16:48
Экс-главе Сахалина Хорошавину предъявили еще несколько десятков миллионов взяток
16:44
В Финляндии под следствием находятся несколько сотен водителей Uber
16:37
В День ВМФ Кронштадт закроют для личного автотранспорта
16:27
Латинская Америка послала Петербургу почти 4 кг наркотика и арсенал контрабандиста
16:15
Бразильского болельщика уволили с работы за оскорбительное видео с россиянками
16:06
В 50 км от российской границы появилась финская столица металла
15:55
В Москве запретили все митинги против пенсионной реформы из-за мундиаля
15:51
Частный гуманитарный вуз в Москве - Шанинку - лишили аккредитации
15:44
Партия пенсионеров не против пенсионной реформы, но с оговорками
15:36
Конституционный суд разрешил ВИЧ-положительным усыновлять детей
15:30
Лучшим вратарём НХЛ стал финн Ринне, снайпером - Овечкин
15:16
«И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!»: Трамп бросил Меркель конфеты вместо подписания договора
15:08
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
15:00
Путин и Порошенко обсудили Донбасс, Сенцова и возможный обмен заключенными
14:58
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
14:30
СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика
14:27
Четыре десятка гостей Петербурга привезли на мундиаль кишечные инфекции
14:23
После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч
14:14
В Петербурге снова заштормит
14:09
Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»
13:57
Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион
13:50
Верховный суд объяснил, как нужно согласовывать митинги
13:39
Американский «ястреб» прилетит в Москву для организации переговоров Путина и Трампа
13:30
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
13:23
СМИ: В Сирии правительственные войска начали операцию на юге страны
13:20
Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов не признал вину в клевете на начальницу
13:15
Встревожившийся лабрадор задержал автобусы на вокзале на Обводном
12:59
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
12:54
Шнуров о пенсионной реформе: сам не плошай
12:50
Росприроднадзор хочет знать, с кого спросить за утонувший в Охте «Рено»
12:45
За полузащитника сборной России Александра Головина борются лучшие клубы Европы
12:41
«Вы яркая и неординарная личность!»: блогер с Вятки угадал исход игр российской сборной
12:37
Мажоры заживо сгорели в Москве в «Мерседесе», уничтожив «Социальный патруль»
12:33
«Императорские сады России» могут навсегда переехать в Летний сад
12:28
Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?
12:27
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
12:24
«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет
11:51
ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось
11:38
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
11:34
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
11:24
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
11:03
Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие
11:00
После «Алых парусов» выпускников будет ждать открытое метро
10:42
Под Рощино «Мерседес» сбил группу пешеходов. Погиб мужчина, пострадал ребёнок
10:35
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
10:14
Гомофобные кричалки мексиканских болельщиков в Москве обошлись федерации футбола в $10 тысяч
10:10
На Политехнической полицейских перепутали с похитителями
10:02
Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами
09:54
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
09:46
Английские футболисты променяли единорогов на Эрмитаж
09:42
Люк на Шаумяна забросил машину в Охту
09:35
В США признали преимущество Су-57 над F-35
09:20
Экс-директора «Анжи» подозревают в обмане собиравшихся на ЧМ китайцев
08:56
Трамп заявил о желании поладить с Россией
08:46
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
21.06.2018 16:53

Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие

Полиция Флориды 21 июня задержала Дедрика Уильямса по подозрению в убийстве рэпера Джасей Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Основным подозреваемым в убийстве рэпера стал 22-летний молодой человек, который ранее имел судимости за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция считает, что причиной нападения стала профессиональная деятельность Онфроя.

Напомним, что 18 июня в 23:47 по московскому времени после огнестрельного ранения в больнице скончался американский исполнитель XXXTentacion. Злоумышленник выстрелил в музыканта несколько раз в упор, когда тот находился в своей машине. Полиции пришлось разогнать демонстрацию из 500 фанатов XXXTentacion, которые перекрыли улицу во время акции памяти.

Справка:

Джасею Дуэйну Онфрою было 20 лет, он записал два альбома. Последний (под названием «?») в марте 2018 года возглавил чарт Billboard 200. Жизнь XXXTentacion была окружена скандалами — так, бывшая подруга обвиняла его в насилии. Музыкант находился под домашним арестом по этому делу и ряду других.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фанат Месси перемахнул через забор стадиона ЧМ-2018 и попал в суд
Горсуд умерил пыл полиции по зачистке Петербурга от веселых болельщиков
Петербургскую активистку навестили полицейские в связи с чемпионатом мира
Дальнобойщик погиб на Московском шоссе, въехав в стоящий грузовик
Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие
Латинская Америка послала Петербургу почти 4 кг наркотика и арсенал контрабандиста
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
Объездная вокруг Красного Села ещё не достроена, а её уже обстреляли
СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика
После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Десантура живой не сдается
Спец по угонам №1
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
«Давай нормально дубаснем»: на Невском женщину насмерть сбил «гонщик»
Ночная пьянка в Павловском дворце с выносом бесценного
«Карманный» отдел петербургского УгРо изолировал Бубу и его друзей от болельщиков
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Арестован за незаконный арест
На белом катере к такой-то матери
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»

кадр из видео/Twitter.com

Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион

Тыквенный Петр и экспресс-укладка из шампиньонов в Летнем саду

Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.