Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие

Полиция Флориды 21 июня задержала Дедрика Уильямса по подозрению в убийстве рэпера Джасей Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Основным подозреваемым в убийстве рэпера стал 22-летний молодой человек, который ранее имел судимости за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

#DEVELOPING: BSO deputies say they have arrested 22-year-old Dedrick D. Williams, who is involved in the death of rapper XXXTentacion https://t.co/wU0Vz53EVs pic.twitter.com/LZH1xK0To3 — WSVN 7 News (@wsvn) 21 июня 2018 г.

Полиция считает, что причиной нападения стала профессиональная деятельность Онфроя.

Напомним, что 18 июня в 23:47 по московскому времени после огнестрельного ранения в больнице скончался американский исполнитель XXXTentacion. Злоумышленник выстрелил в музыканта несколько раз в упор, когда тот находился в своей машине. Полиции пришлось разогнать демонстрацию из 500 фанатов XXXTentacion, которые перекрыли улицу во время акции памяти.