3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш

Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв:

Съёмки петербургского Ералаша

Ребят ждут репетиции и съёмки в ролях петербургского Ералаша. А также съёмки самопрезентации для блогов, актёрская фотосессия и несколько незабываемых мастер-классов по гриму, озвучке и актёрскому мастерству. Успех и достижения ребёнка друзья и близкие смогут увидеть на торжественной премьере и на местных телеканалах.

Дата старта: середина июня

Продолжительность: 4 месяца

График: 1 раз в неделю

Летний КиноКлуб

Он создан для ребят, которые любят кино, мечтают снимать кино, и хотят попробовать свои силы. За три недели участники познакомятся с основными кинопрофессиями, этапами кинопроизводства, попробуют себя в роли актера, режиссера, оператора, гримера и монтажера. Примут участие в увлекательных мастер-классах, а самое главное - создадут собственный фильм: от замысла до воплощения.

Смены:

11 июня – 29 июня

9 июля – 27 июля

6 августа – 24 августа

Время: пн-пт с 10:00 до 18:00.

КиноКаникулы на Чёрном море

А для тех, кто хочет погреться на южном солнышке, Студия Ералаш предоставляет возможность провести летние каникулы в лагере на Чёрном море. Мастер-классы, работа с профессионалами Большого Ералаша, ежедневные мероприятия, экскурсии, походы на море, встреча с Борисом Грачевским и ещё много-много интересного ждёт ребят за 21 день отдыха.

Место: Краснодарский край, Туапсинский район, побережье Черного моря.

Сроки: с 16 июля по 5 августа.

Подробнее познакомиться с проектами Студии Ералаш можно по телефону 8 (812) 904-63-73 или на сайте http://www.star-studios.ru

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