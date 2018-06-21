3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв:
Съёмки петербургского Ералаша
Ребят ждут репетиции и съёмки в ролях петербургского Ералаша. А также съёмки самопрезентации для блогов, актёрская фотосессия и несколько незабываемых мастер-классов по гриму, озвучке и актёрскому мастерству. Успех и достижения ребёнка друзья и близкие смогут увидеть на торжественной премьере и на местных телеканалах.
Дата старта: середина июня
Продолжительность: 4 месяца
График: 1 раз в неделю
Летний КиноКлуб
Он создан для ребят, которые любят кино, мечтают снимать кино, и хотят попробовать свои силы. За три недели участники познакомятся с основными кинопрофессиями, этапами кинопроизводства, попробуют себя в роли актера, режиссера, оператора, гримера и монтажера. Примут участие в увлекательных мастер-классах, а самое главное - создадут собственный фильм: от замысла до воплощения.
Смены:
11 июня – 29 июня
9 июля – 27 июля
6 августа – 24 августа
Время: пн-пт с 10:00 до 18:00.
КиноКаникулы на Чёрном море
А для тех, кто хочет погреться на южном солнышке, Студия Ералаш предоставляет возможность провести летние каникулы в лагере на Чёрном море. Мастер-классы, работа с профессионалами Большого Ералаша, ежедневные мероприятия, экскурсии, походы на море, встреча с Борисом Грачевским и ещё много-много интересного ждёт ребят за 21 день отдыха.
Место: Краснодарский край, Туапсинский район, побережье Черного моря.
Сроки: с 16 июля по 5 августа.
Подробнее познакомиться с проектами Студии Ералаш можно по телефону 8 (812) 904-63-73 или на сайте http://www.star-studios.ru
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