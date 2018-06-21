Экс-главе Сахалина Хорошавину предъявили еще несколько десятков миллионов взяток

Уже осужденному на 13 лет колонии бывшему главе Сахалина Александру Хорошавину могут продлить срок лишения свободы. Чиновнику и новым его подельникам предъявлены 20 эпизодов взятки.

О завершении дополнительных следственных мероприятий 21 июня сообщает российский Следком. Кроме Хорошавина, обвинения по новым эпизодам предъявлены главе секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заместителю руководителя аппарата губернатора и правительства региона Анатолию Макарову, бывшему мэру Южно-Сахалинска и директору местного аэропорта Андрею Лобкину и его заместителю Алексею Лескину. Всего СК насчитал 20 новых эпизодов, сумма взяток колеблется от 2 до 10 миллионов рублей. 13 миллионов Хорошавин, по версии следствия, получил за помощь от двух кандидатов в депутаты в 2014 году, которым он помог занять парламентские кресла.

Хорошавин, Лескин и Горбачев в настоящий момент увлечены чтением — в деле 130 томов. Лобкин и Макаров избавили себя от такой необходимости, скрывшись от следствия за пределами страны.

Отметим, новые эпизоды лишь добавили веса былому благосостоянию Хорошавина. В феврале 2018 года его приговорили к 13 годам колонии и полумиллиардному штрафу за 522 миллиона взяток. Вместе с ним эти деньги делили бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, экс-советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов. Хорошавина задержали в марте 2015 года. Счета и имущество более чем на 1 миллиард рублей арестовали, в сентябре того же года прокуратура попросила передать все в государственную собственность, суд удовлетворил иск. Вину экс-губернатор не признал.