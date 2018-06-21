«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.

На визитных карточках будет размещен логотип спонсора. Конкурсная документация размещена на сайте www.zakupki.gov.ru

Российский лоукостер готов рассмотреть предложения любых участников, продукция или услуги которых не противоречат российскому законодательству. Индивидуальные приглашения принять участие в конкурсе направлены в «Почту России», РЖД, Росавтодор, АвтоВАЗ и S7 Airlines, а также представителям торговых марок Durex и «Лошадиная сила».

«Мы всегда ищем варианты сокращения издержек, особенно в части обслуживания административного офиса. Даже если вам кажется смешным или незначительным отказ от бумажной среды, снабжения электричеством эскалатора к офису, ежедневных услуг клининговых компаний или от производства визиток, на самом деле мы получаем приличную экономию средств, которые можно направить на развитие самого бизнеса. Мы в «Победе» ценим каждую копейку, поэтому наш бизнес настолько эффективен», – поясняет генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Благодаря «безбумажной среде» в офисе компании за четыре года удалось сэкономить более 5 млн руб.

Политика компании направлена на максимальную оптимизацию ресурсов, чтобы в конечном счете предлагать клиентам больше билетов по низким ценам. Так, «Победа» предложила самые низкие тарифы на рейсы летнего сезона 2018 года, следует из исследования одного из крупнейших сервисов путешествий OneTwoTrip. Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов «Победы» на лето оказалась на 40% меньше общего показателя по всем перевозчикам.

По признанию метапоисковиков и сервисов по продаже билетов «Победа» неоднократно признавалась ценовым лидеров рынка. Кроме того, эксперты отмечали, что «Победа» не просто предлагает самые доступные тарифы на рынке, но и в целом оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20%.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели пользуется высокой востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. За два первых года полетов более 1 000 000 человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя. Генерировать пассажиропоток «Победе» удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании составляет от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.