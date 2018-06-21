В День ВМФ Кронштадт закроют для личного автотранспорта

Власти Петербурга определились, как будет ограничено движение на острове Котлин в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Военно-морского флота. Попасть на парад зрители смогут только на общественном транспорте, частные автомобили в последнее воскресенье июля окажутся в Кронштадте под запретом.

Как стало известно «Фонтанке», окончательное решение о запрете въезда на личном автомобиле принято на рабочем совещании, которое проходит 21 июня в Смольном. Ранее о такой вероятности сообщал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. Он также говорил о том, что для гостей Кронштадта будут организованы шатллы и перехватывающие парковки.

Пресс-секретарь районной администрации Андрей Краснобаев в разговоре с «Фонтанкой» опроверг информацию источника, подчеркнув, что схема ограничений движения на эту дату в Кронштадтском районе ещё не принята. «Ограничения движения в Кронштадте на День ВМФ не коснутся жителей Кронштадтского района Санкт Петербурга», – заявил Краснобаев, добавив, что официальная информация будет доведена до граждан и СМИ через информационные ресурсы администрации Петербурга.

Ограничительные меры связаны с тем, что в прошлом году дорожная инфраструктура не выдержала кратного увеличения нагрузки и город оказался в блокаде. К строительству обещанного второго съезда с КАД и дублера Кронштадтского шоссе, по состоянию на 21 июня, не приступили.

День ВМФ в 2018 году выпадает на 29 июля. Ранее замглавкома ВМФ Александр Федотенков сообщал, что главный военно-морской парад пройдёт на двух площадках – на Неве и Кронштадтском рейде. В смотре примут участие корабли всех четырёх флотов, Каспийской флотилии, а также авиация.