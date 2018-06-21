В Финляндии под следствием находятся несколько сотен водителей Uber
Полиция Финляндии расследует масштабное дело о незаконном оказании услуг такси через сервис Uber.
Правоохранительные органы республики 21 июня сообщили, что до сведения полиции дошли новые факты, и расследование продолжается. Ведомство заявляет о нескольких сотнях подозреваемых, которых хотят привлечь к уголовной ответственности за незаконное получение прибыли и вернуть заработанные на перевозках деньги в пользу государства.
Справка:
Сервис Uber был запущен в Суоми в 2014 году. Полиция Финляндии пыталась бороться с водителями Uber путем штрафов, однако после вмешательства прокуратуры в отношении работников компании стали возбуждать дела. В июне 2017 года окружной суд Хельсинки постановил наложить арест на имущество главы финского подразделения Uber Йоела Ярвинена (Joel Järvinen). В августе по первому рассмотренному делу, связанному с деятельностью сервиса, суд оштрафовал водителя на 2200 евро.