На балконе на Невском в стойке на руках завис футболист

Жители Петербурга начали беспокоиться за здоровье мужчины, который несколько часов стоит вниз головой на перилах балкона на Невском проспекте. Горожане переживают напрасно — манекен в такой позе уже сутки, проблем с давлением не испытывает.

Таинственные фото балкона дома № 22 по Невскому проспекту днем 21 июня прислали читатели «Фонтанки». Мужчина, описывают очевидцы, стоит на руках и методично шевелит ногами, позу он занял давно и менять ее, судя по всему, не собирается. Ясность внесли сотрудники расположенного в доме музея современного искусства. Фигура создана основателем новой галереи, Алексеем Сергиенко. «Футболист-супермен» – выражение сочувствия автора российской сборной.

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«Эта фигура символизирует, что наши футболисты – супергерои. Они – самые сильные, самые ловкие», – объясняют в музее.

«Как художник и как йог я вообще не понимаю футбол. И не очень люблю командные виды спорта. Но тем не менее искренне болею за нашу сборную и желаю ей удачи. Уверен, поставив такой арт-объект, мы прибавим ребятам сил!» – добавляет сам Сергиенко.

Напомним, петербургский художник прославился благодаря серии портретов Владимира Путина, картины его авторства висят в кабинетах главы администрации президента Антона Вайно и спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Фирменный почерк Сергиенко — ромашки, эти цветы повсеместно появляются на его полотнах и в оформлении галереи на Казанской улице.