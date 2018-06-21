Неймар тренировался в Петербурге без ограничений и готов сыграть с Коста-Рикой
Два дня назад форвард испытывал проблемы с ногой и из-за этого даже пропустил несколько тренировок.
«У Неймара был ушиб лодыжки. Первую игру он сыграл полностью. На основе медицинских заключений мы спокойны. Он готов играть, он восстанавливается, будьте спокойны в этом смысле», – заявил главный тренер сборной Бразилии Тите перед открытой тренировкой в Петербурге.
Матч Бразилия – Коста-Рика состоится в пятницу, 22 июня, на стадионе «Санкт-Петербург». В первом матче Бразилия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а Коста-Рика уступила Сербии (0:1). Положение в группе Е следующее:
1. Сербия – 3 очка;
2. Швейцария – 1 очко;
3. Бразилия – 1 очко;
4. Коста-Рика – 0 очков.