Неймар тренировался в Петербурге без ограничений и готов сыграть с Коста-Рикой

Сборная Бразилии по футболу провела первую тренировку в Петербурге 21 июня на стадионе на Крестовском острове. Главная звезда бразильцев, нападающий Неймар, занимался в основной группе без каких-либо ограничений.

Два дня назад форвард испытывал проблемы с ногой и из-за этого даже пропустил несколько тренировок.

«У Неймара был ушиб лодыжки. Первую игру он сыграл полностью. На основе медицинских заключений мы спокойны. Он готов играть, он восстанавливается, будьте спокойны в этом смысле», – заявил главный тренер сборной Бразилии Тите перед открытой тренировкой в Петербурге.

Матч Бразилия – Коста-Рика состоится в пятницу, 22 июня, на стадионе «Санкт-Петербург». В первом матче Бразилия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а Коста-Рика уступила Сербии (0:1). Положение в группе Е следующее:

1. Сербия – 3 очка;

2. Швейцария – 1 очко;

3. Бразилия – 1 очко;

4. Коста-Рика – 0 очков.