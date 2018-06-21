Бразильского болельщика уволили с работы за оскорбительное видео с россиянками

Бразильцу, отправившемуся на мундиаль, дома предстоит искать новую работу после того, как он выложил в Сеть ролик из России.

Авиакомпания Latam решила уволить Фелипе Уилсона за видео, на котором он заставляет россиянок говорить пошлые фразы на португальском. Об этом 21 июня сообщает издание Hoje Em Dia со ссылкой на заявление компании.

Очевидно, что россиянки не знали, что говорят оскорбительные фразы сексуального характера по отношению к ним самим. После каждой реплики девушек бразилец кричал: «Бразилия, Бразилия!»

В авиакомпании расценили поведение уже бывшего сотрудника как «непристойное» и противоречащее корпоративной этике.

Напомним, что это не первый инцидент с участием бразильских болельщиков и женщин из России. В начале недели толпа бразильцев опубликовала ролик, на котором в компании россиянки они кричат неприличные выражения по отношению к девушке. Она этого не понимает, повторяет за ними и радуется вниманию иностранцев. Пользователи бразильского сегмента интернета разыскали нескольких шутников. Одним из них оказался бывший секретарь по туризму, культуре и спорту города Порту-де-Галиньяс Диего Жатоба, в другом удалось опознать лейтенанта военной полиции штата Санта-Катарина — Эдуарду Нуниша. Поведение своих фанатов осудили бразильские политики и журналисты, обвинив их в сексизме.

Участником сексистского скандала на чемпионате мира стал и россиянин, который в прямом эфире немецкого телеканала Deutsche Welle поцеловал в щеку журналистку Джулиет Гонсалес Теран.