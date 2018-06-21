В 50 км от российской границы появилась финская столица металла

В Финляндии объявлена столица самого популярного в стране жанра музыки – металла. Звание досталось маленькому муниципалитету Леми с населением всего в 3076 человек, сообщает 21 июня сайт национального голосования.

Именно в этом населённом пункте, который находится всего в 50 километрах от пункта пропуска "Брусничное" и больше знаменит своим традиционным блюдом из ягнёнка "сяря" и картофельными фермами, самое большое число металл-групп на душу населения. Их всего 13 (включая популярную в стране Stam1na), но коэффицент получился самый высокий – 422,6 на 100 тыс. жителей. Средний же показатель по Финляндии составляет 53,2.

"В Леми музыка всегда занимала большую часть в жизни людей", – подтвердил мэр Леми.

Вторым городом для "любителей потяжелее" стал Йоэнсуу, который тоже находится у границы с Россией, но севернее, рядом с Республикой Карелией.