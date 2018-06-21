Еще
18:16 21.06.2018
Пришлите свою новость!
18:11
В больницы Петербурга запретили госпитализировать пациентов без справки о вакцинации против кори
17:53
Фанат Месси перемахнул через забор стадиона ЧМ-2018 и попал в суд
17:48
Неймар тренировался в Петербурге без ограничений и готов сыграть с Коста-Рикой
17:35
Первый замминистра культуры отправился в отставку, его функции отошли Маниловой
17:31
Горсуд умерил пыл полиции по зачистке Петербурга от веселых болельщиков
17:27
Петербургскую активистку навестили полицейские в связи с чемпионатом мира
17:26
Премия Стругацких назвала главных фантастов 2018 года
17:12
Гендиректор Intel, проработавший в компании всю жизнь, ушел в отставку из-за служебного романа
17:07
На балконе на Невском в стойке на руках завис футболист
16:59
Дальнобойщик погиб на Московском шоссе, въехав в стоящий грузовик
16:53
Убийцу рэпера XXXTentacion ранее судили за наркотики, хранение оружия и домашнее насилие
16:48
Экс-главе Сахалина Хорошавину предъявили еще несколько десятков миллионов взяток
16:44
В Финляндии под следствием находятся несколько сотен водителей Uber
16:37
В День ВМФ Кронштадт закроют для личного автотранспорта
16:27
Латинская Америка послала Петербургу почти 4 кг наркотика и арсенал контрабандиста
16:15
Бразильского болельщика уволили с работы за оскорбительное видео с россиянками
16:06
В 50 км от российской границы появилась финская столица металла
15:55
В Москве запретили все митинги против пенсионной реформы из-за мундиаля
15:51
Частный гуманитарный вуз в Москве - Шанинку - лишили аккредитации
15:44
Партия пенсионеров не против пенсионной реформы, но с оговорками
15:36
Конституционный суд разрешил ВИЧ-положительным усыновлять детей
15:30
Лучшим вратарём НХЛ стал финн Ринне, снайпером - Овечкин
15:16
«И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!»: Трамп бросил Меркель конфеты вместо подписания договора
15:08
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
15:00
Путин и Порошенко обсудили Донбасс, Сенцова и возможный обмен заключенными
14:58
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
14:30
СК: На стройке Крымского моста крановщик сбил насмерть бетонщика
14:27
Четыре десятка гостей Петербурга привезли на мундиаль кишечные инфекции
14:23
После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч
14:14
В Петербурге снова заштормит
14:09
Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»
13:57
Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион
13:50
Верховный суд объяснил, как нужно согласовывать митинги
13:39
Американский «ястреб» прилетит в Москву для организации переговоров Путина и Трампа
13:30
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
13:23
СМИ: В Сирии правительственные войска начали операцию на юге страны
13:20
Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов не признал вину в клевете на начальницу
13:15
Встревожившийся лабрадор задержал автобусы на вокзале на Обводном
12:59
Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер»
12:54
Шнуров о пенсионной реформе: сам не плошай
12:50
Росприроднадзор хочет знать, с кого спросить за утонувший в Охте «Рено»
12:45
За полузащитника сборной России Александра Головина борются лучшие клубы Европы
12:41
«Вы яркая и неординарная личность!»: блогер с Вятки угадал исход игр российской сборной
12:37
Мажоры заживо сгорели в Москве в «Мерседесе», уничтожив «Социальный патруль»
12:33
«Императорские сады России» могут навсегда переехать в Летний сад
12:28
Роналду отрастил козлиную бородку в России. При чем здесь Месси?
12:27
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
12:24
«Алые паруса» пошли на продажу по 400-1500 рублей за билет
11:51
ФК «Енисей» представил странную форму со львами. «Зениту», кажется, не понравилось
11:38
Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС
11:34
Стало известно, когда пройдет ПМЭФ-2019
11:24
Румыния просит у РФ объяснений ареста топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан за шпионаж
11:03
Классическое «лобовое» ДТП под Петербургом попало на видео. Есть пострадавшие
11:00
После «Алых парусов» выпускников будет ждать открытое метро
10:42
Под Рощино «Мерседес» сбил группу пешеходов. Погиб мужчина, пострадал ребёнок
10:35
Сечин пообещал дополнительные вознаграждения менеджменту «Роснефти», в 2017-м на это потратили 3,9 млрд
10:14
Гомофобные кричалки мексиканских болельщиков в Москве обошлись федерации футбола в $10 тысяч
10:10
На Политехнической полицейских перепутали с похитителями
10:02
Полиция займется "зиговавшими" на матче ЧМ в Волгограде британцами
09:54
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
09:46
Английские футболисты променяли единорогов на Эрмитаж
09:42
Люк на Шаумяна забросил машину в Охту
09:35
В США признали преимущество Су-57 над F-35
09:20
Экс-директора «Анжи» подозревают в обмане собиравшихся на ЧМ китайцев
08:56
Трамп заявил о желании поладить с Россией
08:46
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
21.06.2018 16:06

В 50 км от российской границы появилась финская столица металла

В 50 км от российской границы появилась финская столица металла
скриншот с Google Maps

В Финляндии объявлена столица самого популярного в стране жанра музыки – металла. Звание досталось маленькому муниципалитету Леми с населением всего в 3076 человек, сообщает 21 июня сайт национального голосования.

Именно в этом населённом пункте, который находится всего в 50 километрах от пункта пропуска "Брусничное" и больше знаменит своим традиционным блюдом из ягнёнка "сяря" и картофельными фермами, самое большое число металл-групп на душу населения. Их всего 13 (включая популярную в стране Stam1na), но коэффицент получился самый высокий – 422,6 на 100 тыс. жителей. Средний же показатель по Финляндии составляет 53,2.

"В Леми музыка всегда занимала большую часть в жизни людей", – подтвердил мэр Леми.

Вторым городом для "любителей потяжелее" стал Йоэнсуу, который тоже находится у границы с Россией, но севернее, рядом с Республикой Карелией.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56

3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш

Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54

Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ

Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59

«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу

21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Финляндии под следствием находятся несколько сотен водителей Uber
В 50 км от российской границы появилась финская столица металла
Лучшим вратарём НХЛ стал финн Ринне, снайпером - Овечкин
Россияне за 2017 год потратили в приграничной Финляндии почти 23 млрд рублей
Обама приедет на бизнес-форум в Хельсинки
Хельсинки раздаривает старые трамваи
Fan ID как пропуск беженца в Европу
Иранцев-нелегалов, которые приехали в Россию налаживать спортивные связи, не пустили в Финляндию
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
Осуждённый за теракт марокканец может выйти досрочно и остаться жить в Финляндии
Fan ID как пропуск беженца в Европу
В Доме Финляндии выставили тапки Леди Гаги, колье принцессы Леи и старую «Нокию»
Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Из Охты выудили споткнувшийся на люке «Рено»

кадр из видео/Twitter.com

Как болельщики сборной Бразилии сошли с ума от приезда команды в Петербург, а злобная канарейка навестила стадион

Тыквенный Петр и экспресс-укладка из шампиньонов в Летнем саду

Новости компаний
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
21.06.2018 15:43
Лианозовский электромеханический завод войдет в структуру НПО «Алмаз»
Лианозовский электромеханический завод будет присоединен к научно-производственному объединению «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина. Оба предприятия находятся в Москве и входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей».
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
ГК «КВС»
21.06.2018 12:10
Субботний день в кругу друзей
Сейчас добрососедские отношения и встречи во дворах снова набирают популярность. Компания «КВС» совместно с УК «КЭО-Сервис» с удовольствием организовывает мероприятия для сплочения соседей: "Как раньше"
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.