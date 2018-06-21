К спортседану S60, первому «Вольво» без дизеля, «подогнали» новый завод

Два информационных повода в «одном флаконе»: компания Volvo Cars рассекретила новое поколение модели S60, а заодно открыла собственный завод в США. Спортивный седан S60 станет первым «Вольво» без дизельного двигателя. Это будет гибрид, собирать его начнут на первом американском заводе марки в Чарлстоне, Южная Каролина.

S60, в отличие от представленного зимой на европейском рынке универсала Volvo V60, – более глобальная модель и, скорее всего, появится на российском рынке.

Volvo Cars уже заявляла, что с 2019 года все новые автомобили будут электрифицированы. S60 соответствует этой стратегии. У неё будут две версии plug-in (подключаемых) гибридов с бензиновым мотором с компрессором и турбонагнетателем: 340-сильный T6 Twin Engine AWD и 400-сильный T8 Twin Engine AWD, а также бензиновые двигатели T5 и T6. T5 – это базовый мотор, мощностью 249 л.с., работающий в связке с полным приводом и 8-ступенчатой АКПП. Двухлитровый 310-сильный T6 – для более дорогих комплектаций.

Увеличить мощность до 415 л.с. электрическим версиям с T8 Twin Engine поможет спорт-пакет Polestar Engineered. В него входят тюнинг блока управления двигателем, подвески, тормозной системы и колёс.

Седан построен на базе масштабируемой платформы SPA. Это собственная разработка компании, которая легла в основу кроссовера XC60 и моделей 90-й серии (S90, XC90). Длина S60 – 4761 мм, ширина вместе с зеркалами – 2040 мм, высота – 1431 мм, колёсная база – 2872 мм, объём багажника – 442 литра против 380 литров у предыдущего поколения, а при сложенных задних сиденьях 1680 литров.

Среди «умных помощников» отметим систему полуавтономного вождения на поворотах Pilot Assist, которая берёт на себя рулевое управление, ускорение и торможение на скорости до 130 км/ч; технологии предотвращения выезда на встречную полосу Oncoming Lane Mitigation и съезда с дороги Run-off Road Mitigation. Система предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, Cross Traffic Alert, предлагается в качестве опции.

Безопасность Volvo S60 обеспечивают те же технологии, что и в автомобилях 90-й серии и кроссовере XC60. Например, уже в «базе» есть возможность опознать на дороге пешехода, велосипедиста, крупных животных и затормозить (система City Safety).

Информационно-развлекательная система Sensus полностью совместима с Apple CarPlay, Android Auto и поддерживает 4G. Она перепала спортседану от среднеразмерного универсала V60, выпущенного в начале года.

Видео: YouTube/Volvo Cars