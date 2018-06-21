В Москве запретили все митинги против пенсионной реформы из-за мундиаля
Мэрия Москвы отказала в согласовании всех акций оппозиции против повышения пенсионной реформы. Об этом 21 июня пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников объяснил, что такое решение связано с чемпионатом мира по футболу. Напомним, на время проведения мундиаля введен особый порядок проведения массовых акций. Черников уточнил, что речь идет о трех заявках — на 1, 3 и 4 июля.
«Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ. — Прим. ред.)», – заявил чиновник.
Напомним, заявки подавали Либертарианская партия России (на 1 июля), партия «Яблоко» (на 3 июля) и движение «Левый фронт» (на 4 июля).
Справка:
Напомним, в сети россияне активно подписываются под петициями против грядущего повышения пенсионного возраста, уже был анонсирован ряд митингов.
Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин начиная с 2019 года. Инициатива уже вызвала недовольство по всей России. Первая волна выступлений прокатилась по стране 16 июня. В Кремле не исключают возможного смягчения реформы, если протесты окажутся слишком серьезными.