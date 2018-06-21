В Москве запретили все митинги против пенсионной реформы из-за мундиаля

Мэрия Москвы отказала в согласовании всех акций оппозиции против повышения пенсионной реформы. Об этом 21 июня пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников объяснил, что такое решение связано с чемпионатом мира по футболу. Напомним, на время проведения мундиаля введен особый порядок проведения массовых акций. Черников уточнил, что речь идет о трех заявках — на 1, 3 и 4 июля.

«Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ. — Прим. ред.)», – заявил чиновник.

Напомним, заявки подавали Либертарианская партия России (на 1 июля), партия «Яблоко» (на 3 июля) и движение «Левый фронт» (на 4 июля).