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21.06.2018 15:51

Частный гуманитарный вуз в Москве - Шанинку - лишили аккредитации

Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). Приказ подписал 20 июня руководитель ведомства Сергей Кравцов. 

Согласно заключению экспертов, составленному по результатам аккредитационной экспертизы, содержание и качество нескольких программ бакалавриата и магистратуры не соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Речь идёт, к примеру, о некоторых дисциплинах вариативной и основных частей программы бакалавриата (специальности «Менеджмент», «Искусство и гуманитарные науки», «Политология», «Социология») и магистратуры («История», «Психология», «Юриспруденция», «Политология», «Социология»). Они, как указано в заключении, «не формируют профессиональные компетенции и не определяют направленность программы». 

Кроме того, квалификация нескольких заведующих кафедрами якобы не соответствует необходимым характеристикам. Некоторые программы производственной практики не предусматривают выездной способ её проведения. В списке претензий также значится отсутствие учебных аудиторий для проведения лекций, семинаров, групповых и индивидуальных консультаций (при обучении по программе бакалавриата «Психология»). 

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году как российско-британское учебное заведение. Одним из её основателей и первым ректором является британский социолог, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.

В случае лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не государственные дипломы. Также учебное заведение не может гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.  

Справка:

Напомним, что гораздо печальнее сложилась ситуация у Европейского университета, основанного в Петербурге в 1994 году. Весной прошлого года по решению суда вуз был лишён лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Поводом для этого стали проверки, инициированные депутатом петербургского ЗакСа Виталием Милоновым. По его словам, ему пожаловались студенты, которым поручили писать работы в защиту ЛГБТ. Одновременно с этим комитет имущественных отношений разорвал договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. 

В самом учебном заведении утверждали, что все претензии Рособрнадзора были устранены в срок. Кроме того, администрация университета сообщила, что не будет подавать апелляцию, а просто оформит новую лицензию.


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