Частный гуманитарный вуз в Москве - Шанинку - лишили аккредитации

Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). Приказ подписал 20 июня руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Согласно заключению экспертов, составленному по результатам аккредитационной экспертизы, содержание и качество нескольких программ бакалавриата и магистратуры не соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Речь идёт, к примеру, о некоторых дисциплинах вариативной и основных частей программы бакалавриата (специальности «Менеджмент», «Искусство и гуманитарные науки», «Политология», «Социология») и магистратуры («История», «Психология», «Юриспруденция», «Политология», «Социология»). Они, как указано в заключении, «не формируют профессиональные компетенции и не определяют направленность программы».

Кроме того, квалификация нескольких заведующих кафедрами якобы не соответствует необходимым характеристикам. Некоторые программы производственной практики не предусматривают выездной способ её проведения. В списке претензий также значится отсутствие учебных аудиторий для проведения лекций, семинаров, групповых и индивидуальных консультаций (при обучении по программе бакалавриата «Психология»).

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году как российско-британское учебное заведение. Одним из её основателей и первым ректором является британский социолог, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.

В случае лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не государственные дипломы. Также учебное заведение не может гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.