Партия пенсионеров не против пенсионной реформы, но с оговорками

Председатель Партии пенсионеров Николай Чеботарев видит в реформе, задуманной правительством, стремление увеличить размер пенсий. Он готов нововведения поддержать при условии широкого общественного обсуждения.

Слова Чеботарева 21 июня приводит «Дождь» со ссылкой на ТАСС. Повышение возраста выхода на пенсию, уверен политик, задумано только как средство для роста размера ежемесячных выплат, в противном случае через 5 – 10 лет «не будет индексаций» и суммы «будут поменьше». Он уверен, что «при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание», реформа будет жизнеспособной.

Напомним, в Сети россияне активно подписываются под петициями против грядущего повышения пенсионного возраста, уже был анонсирован ряд митингов.