Конституционный суд разрешил ВИЧ-положительным усыновлять детей

Наличие ВИЧ-инфекции или гепатита С не является непреодолимым препятствием для усыновления. К таким родителям следует относиться с осторожностью, но лишать их возможности усыновить и так проживающего с ними ребёнка нельзя.

Как следует из постановления Конституционного суда РФ, 21 июня опубликованного на официальном сайте, практику судов и властей в вопросах усыновления судьи КС изучили после жалобы семейной пары. Супруги состоят в браке с 2010 года, воспитывают трехлетнего сына. Однако из-за того, что в 2012 году в медучреждении женщину заразили ВИЧ и гепатитом С, мальчика с помощью искусственной инсеминации от её мужа родила ее же сестра. От прав на ребенка она отказалась, он живёт с отцом и мачехой, но усыновить его они не смогли.

Несмотря на лечение и отсутствие заболевания у ребенка, ВИЧ в судах сочли достаточным основанием для категорического отказа. Закон, действительно, не позволяет усыновить, принять под опеку, взять в патронатную семью детей людям, у которых выявлены «инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией», какие – не конкретизировано.

В постановлении КС напомнил, что ВИЧ не передаётся через воду, еду, по воздуху или через случайные прикосновения и, чтобы заразиться, нужны гораздо более тесные контакты. Судьи не отрицают, что отношения в семье и совместное проживание могут быть достаточно рискованными для ребёнка, но предостерегли власть и суды общей юрисдикции от чрезмерной осторожности. Дети должны расти в полной семье, в атмосфере любви и заботы, и нельзя игнорировать их интересы. Если они и так воспитываются в семье с ВИЧ, то запрет на юридическое подтверждение отношений скорее ухудшит их положение.

Применение нормы Семейного кодекса и пункта 2 перечня заболеваний и категоричные отказы ВИЧ-положительным, которые уже воспитывают детей, без учета каждого конкретного случая КС признал не соответствующим Основному закону. Дело об отказе в усыновлении Конституционный суд постановил пересмотреть.