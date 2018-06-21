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Чемпионат мира по футболу 2018
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21.06.2018 16:54

Это по-нашему. По-бразильски

Чем ближе матч Бразилия — Коста-Рика, тем основательнее центр Петербурга пропитывается атмосферой карнавала. Одни бразильцы приехали на раритетном «жуке», другие на гигантском тандеме, третьи просто устроили концерт.
Это по-нашему. По-бразильски
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Петербург переживает очередную волну болельщиков. Только уехали египтяне, как 21 июня,  за день до матча Бразилия — Коста-Рика, улицы наводнили граждане этих двух стран.

Это по-нашему. По-бразильски

Хотя можно встретить и болельщиков других сборных, например австралийцев, разгуливающих по Невскому в костюмах кенгуру. Но никто все равно не сравнится с бразильцами. Минувшей ночью они сходили с ума от приезда своей национальной команды, а уже сегодня устраивали целые представления для простых петербуржцев и гостей города.

Смотреть в новом окне Михайил Огнев

Дворцовая площадь стала центром притяжения сразу нескольких незаурядных гостей из Бразилии. Двое мужчин приехали на раритетном «Жуке» 1968 года. Их зовут Науро Джуниор и Кайо Пассос. Оба не говорят ни на каком другом языке, кроме португальского. На окне машины висит потрепанный лист бумаги, на котором на корявом русском вперемешку с английским (текст явно переводился с помощью чего-то вроде google translate) объясняется, кто они такие и какова цель их поездки.

Михаил Огнев

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«Я журналист и фотограф, и я прихожу, чтобы осветить Кубок мира в рамках проекта под названием Fuscamerica Expedition. Мы будем путешествовать по российским дорогам на борту седана VW 1968 года, который был доставлен кораблем из порта Рио-Гранде на юге Бразилии. Автомобиль отправлен в апреле и прибудет в порт Санкт-Петербурга 12 июня», – говорится в записке от лица Науро.

Это по-нашему. По-бразильски

Перед поездкой в Россию в рамках того же проекта они уже побывали в семи странах Южной Америки. У нас путешественники планируют преодолеть на своем раритетном автомобиле около 20 тысяч километров в течение июня и июля, пока будет идти чемпионат мира по футболу.

«Мы хотим показать сторону в Кубка мира, поклонников со всех сторон, сочетание языков и закулисные выступления, которые не показывают международные трансляции», – объясняет все тем же корявым языком электронного переводчика записка.

интервью пришлось брать через голосовой переводчик

В Петербурге Науро и Кайо живут у друга из России, но при необходимости у них всегда с собой палатка, которая закреплена прямо на крыше «жука» и там же раскладывается, превращаясь в буквальном смысле в дом на колесах. 

– Мой друг Кайо — механик, в машине он прекрасно разбирается, так что проблем с ремонтом из-за нашего незнания языка не должно быть, – рассказывает уже сам Науро. – Впрочем, в машине я полностью уверен, но если она создаст нам проблемы, то я сам ее разломаю к чертям! Ха-ха-ха. Проблем с ДПС в России нет никаких, кроме того, что полицейские все время просят сфотографироваться с ними. Билеты на матчи у нас есть, но мы не тратили на них деньги. Нам повезло выиграть их в конкурсе в Бразилии.  

Полностью их маршрут выглядит так: Петербург, Москва, Сочи, Самара, Казань, Петербург, Москва, потом два месяца путешествия по Европе и обратно до Бразилии паромом из Испании. Отчеты о поездках они публикуют в своем влоге на YouTube.com.

Еще один бразилец, по имени Альего Суса Агьер, привлек сегодня внимание петербуржцев и гостей города, катаясь по Дворцовой площади на высоченном тандеме, размером с двухэтажный дом. На нем он путешествует уже с 1985 года, побывав с тех пор в 50 странах на девяти чемпионатах мира, включая теперь и турнир в России. С недавних пор он берет с собой своего сына Альего Суса Агьера Джуниора, который приехал с ним и в этот раз. Помимо гигантского двухколесного транспортного средства от соотечественников на «жуке» Альего отличает экспрессия.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

– Никакого табака, алкоголя и кофе, только натуральное, никаких добавок, вегетарианец, никакого мяса! – кричал он в микрофон, размахивая руками, кажется, тоже не особо владея английским.

- Как долго будете здесь? – спрашивает его корреспондент.

– Один месяц! 

- Что делать будете?

– Бразилия, Бразилия, Бразилия!

- На велосипеде?

– Да, дружище! На велосипеде, по улицам, поездом, кораблем и самолетом!

- Что думаете про игру с Коста-Рикой?

– Бразилия и Коста-Рика – друзья! Бразилия! Чемпион в России!

Это по-нашему. По-бразильски

Разъезжая на своем двухэтажном тандеме, он кричал: «Простите меня, дамы и господа! Бразилия, Бразилия! Уступите дорогу!» Потом спустился, достал из сумки миниатюрный велосипед и принялся кататься на нем, с задранными до ушей коленями, как какой-нибудь клоун в цирке. Ощущение циркового представления усилилось, когда Альего посадил себе на плечи девушку из толпы и продолжил кататься на своем миниатюрном велосипедике как ни в чем не бывало.

Финалом перформанса стала кража кепки у оператора «Фонтанки» с просьбой «пожертвовать Бразилии». Нехотя зрители полезли в карманы за мелочью.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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