Это по-нашему. По-бразильски

Чем ближе матч Бразилия — Коста-Рика, тем основательнее центр Петербурга пропитывается атмосферой карнавала. Одни бразильцы приехали на раритетном «жуке», другие на гигантском тандеме, третьи просто устроили концерт.

Петербург переживает очередную волну болельщиков. Только уехали египтяне, как 21 июня, за день до матча Бразилия — Коста-Рика, улицы наводнили граждане этих двух стран.

Хотя можно встретить и болельщиков других сборных, например австралийцев, разгуливающих по Невскому в костюмах кенгуру. Но никто все равно не сравнится с бразильцами. Минувшей ночью они сходили с ума от приезда своей национальной команды, а уже сегодня устраивали целые представления для простых петербуржцев и гостей города.

Смотреть в новом окне Михайил Огнев

Дворцовая площадь стала центром притяжения сразу нескольких незаурядных гостей из Бразилии. Двое мужчин приехали на раритетном «Жуке» 1968 года. Их зовут Науро Джуниор и Кайо Пассос. Оба не говорят ни на каком другом языке, кроме португальского. На окне машины висит потрепанный лист бумаги, на котором на корявом русском вперемешку с английским (текст явно переводился с помощью чего-то вроде google translate) объясняется, кто они такие и какова цель их поездки.

«Я журналист и фотограф, и я прихожу, чтобы осветить Кубок мира в рамках проекта под названием Fuscamerica Expedition. Мы будем путешествовать по российским дорогам на борту седана VW 1968 года, который был доставлен кораблем из порта Рио-Гранде на юге Бразилии. Автомобиль отправлен в апреле и прибудет в порт Санкт-Петербурга 12 июня», – говорится в записке от лица Науро.

Перед поездкой в Россию в рамках того же проекта они уже побывали в семи странах Южной Америки. У нас путешественники планируют преодолеть на своем раритетном автомобиле около 20 тысяч километров в течение июня и июля, пока будет идти чемпионат мира по футболу.

«Мы хотим показать сторону в Кубка мира, поклонников со всех сторон, сочетание языков и закулисные выступления, которые не показывают международные трансляции», – объясняет все тем же корявым языком электронного переводчика записка.

В Петербурге Науро и Кайо живут у друга из России, но при необходимости у них всегда с собой палатка, которая закреплена прямо на крыше «жука» и там же раскладывается, превращаясь в буквальном смысле в дом на колесах.

– Мой друг Кайо — механик, в машине он прекрасно разбирается, так что проблем с ремонтом из-за нашего незнания языка не должно быть, – рассказывает уже сам Науро. – Впрочем, в машине я полностью уверен, но если она создаст нам проблемы, то я сам ее разломаю к чертям! Ха-ха-ха. Проблем с ДПС в России нет никаких, кроме того, что полицейские все время просят сфотографироваться с ними. Билеты на матчи у нас есть, но мы не тратили на них деньги. Нам повезло выиграть их в конкурсе в Бразилии.

Полностью их маршрут выглядит так: Петербург, Москва, Сочи, Самара, Казань, Петербург, Москва, потом два месяца путешествия по Европе и обратно до Бразилии паромом из Испании. Отчеты о поездках они публикуют в своем влоге на YouTube.com.

Еще один бразилец, по имени Альего Суса Агьер, привлек сегодня внимание петербуржцев и гостей города, катаясь по Дворцовой площади на высоченном тандеме, размером с двухэтажный дом. На нем он путешествует уже с 1985 года, побывав с тех пор в 50 странах на девяти чемпионатах мира, включая теперь и турнир в России. С недавних пор он берет с собой своего сына Альего Суса Агьера Джуниора, который приехал с ним и в этот раз. Помимо гигантского двухколесного транспортного средства от соотечественников на «жуке» Альего отличает экспрессия.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

– Никакого табака, алкоголя и кофе, только натуральное, никаких добавок, вегетарианец, никакого мяса! – кричал он в микрофон, размахивая руками, кажется, тоже не особо владея английским.

- Как долго будете здесь? – спрашивает его корреспондент.

– Один месяц!

- Что делать будете?

– Бразилия, Бразилия, Бразилия!

- На велосипеде?

– Да, дружище! На велосипеде, по улицам, поездом, кораблем и самолетом!

- Что думаете про игру с Коста-Рикой?

– Бразилия и Коста-Рика – друзья! Бразилия! Чемпион в России!

Разъезжая на своем двухэтажном тандеме, он кричал: «Простите меня, дамы и господа! Бразилия, Бразилия! Уступите дорогу!» Потом спустился, достал из сумки миниатюрный велосипед и принялся кататься на нем, с задранными до ушей коленями, как какой-нибудь клоун в цирке. Ощущение циркового представления усилилось, когда Альего посадил себе на плечи девушку из толпы и продолжил кататься на своем миниатюрном велосипедике как ни в чем не бывало.

Финалом перформанса стала кража кепки у оператора «Фонтанки» с просьбой «пожертвовать Бразилии». Нехотя зрители полезли в карманы за мелочью.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»