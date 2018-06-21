Лучшим вратарём НХЛ стал финн Ринне, снайпером - Овечкин

Выходец из маленького финского городка Кемпеле Пекка Ринне, выступающий за клуб Nashville Predators, признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги, сообщается 21 июня на сайте НХЛ.

В Лас-Вегасе ему вручили престижную награду для голкиперов Vezina-trophy. В голосовании жюри он обошёл американца Коннора Хеллебака (Winnipeg Jets) и россиянина Андрея Василевского (Tampa Bay Lightning).

Минувший сезон был лучшим в карьере 35-летнего Ринне. Финский вратарь в восьми матчах не пропустил ни одной шайбы. Его команда одержала 41 победу, 13 матчей сыграла вничью и потерпела всего 4 поражения. Он стал вторым финским обладателем Vezina-trophy после Миикки Кипрусофф.

Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин получил звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ. Приз Morris Richard Trophy ему вручили уже в седьмой раз. В 82 матчах он забил 49 шайб и сделал 38 передач.