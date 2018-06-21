«И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!»: Трамп бросил Меркель конфеты вместо подписания договора

Вместо совместного соглашения «большой семерки» американский президент предложил канцлеру Германии американские конфеты Starbursts.

В момент подписания коммюнике по итогам переговоров G7 Ангела Меркель и премьер Канады Джастин Трюдо пытались убедить президента США также оставить свою подпись под документом, на что тот отреагировал эмоционально. Об этом в эфире телекомпании CBS рассказал политолог и глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

«В конце концов он согласился: "Ок, я подпишу это". Затем он полез в карманы пиджака и достал конфеты, бросил их на стол. "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю!" Я думаю, это показывает все. Если вы посмотрите, что было до этого: язык жестов и то, что Трамп выглядел таким взволнованным. Он еще решил написать твит против канадского премьера и удалить свое имя из коммюнике. В этом и причина. Такое у него тогда было эмоциональное состояние», - рассказал Бреммер.

Политолог также отметил вызывающее поведение американского президента на саммите. Так, он опаздывал, уходил раньше положенного, не слушал речь французского президента и демонстрировал отсутствие интереса к повестке.

Американские журналисты уже пошутили, что у их президента было состояние Starburst outburst (игра слов от названия конфет Starburst — вспышка, при которой образуются звезды, и outburst — вспышка гнева)

Напомним, что саммит «большой семерки» состоялся 8 – 9 июня в Квебеке. Во время переговоров Трамп выступил за возвращение России, которая была исключена из «большой восьмерки» после крымских событий. Ангела Меркель выступила против такого шага.