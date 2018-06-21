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21.06.2018 15:08

Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей

Накануне вылета к местам отдыха клиенты турфирмы «Менсей» в Петербурге обнаружили, что брони отелей и билеты на самолеты на их имена не существуют. Все обманутые туристы покупали туры через одного менеджера. 

Как рассказал «Фонтанке» директор компании Сергей Нежданов, к 21 июня на его стол легли заявления от 37 семей, общая сумма ущерба – около 8 миллионов рублей. Во всех бумагах фигурирует имя менеджера — Светланы Волощик. В компании она работала больше двух лет, имела свою клиентскую базу, а вот нареканий — никогда. О былой добросовестности менеджера говорят и обманутые туристы, некоторые с ее помощью уже ездили отдыхать и доверяли ей полностью. 

«Сотрудничество с С. Волощик я веду примерно с 2009 года. Все эти годы я регулярно заказываю турпакеты у нее как для себя, так и для близких родственников. Рекомендовала ее знакомым как ответственного менеджера, доверяла ей на 100% будучи уверенной, что она все сделает правильно и вовремя», – описывает впечатления от менеджера читательница «Фонтанки» Мария. 

Однако когда в начале летнего сезона ряд клиентов приехали за билетами и другими документами в офис компании на улице Восстания, следов их броней в системе не нашлось. 13 июня на сайте «Менсея» появилось объявление: 

«Уважаемые клиенты и партнеры! Впервые за 16 лет безупречной работы мы столкнулись с вопиющим фактом мошенничества! Менеджер Светлана Волощик, продавая туры, присваивала себе деньги клиентов». 

Всем, кто оформлял у нее путевки, руководство компании рекомендовало прийти в офис, проверить свои бронирования, и, в случае их отсутствия, обратиться в ближайший 78 отдел полиции Центрального района. Как сообщили нашему корреспонденту в региональном управлении МВД, к рекомендациям «Менсея» прислушались девять человек, по заявлениям проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждали. 

Однако часть клиентов от подобной схемы решила воздержаться, отметив, что в договоре указано юрлицо и стоит подпись гендиректора, а фамилия Волощик не упоминается вовсе. Эти клиенты намерены писать досудебные претензии и добиваться возврата своих денег, вне зависимости от решений следствия. 

«Мы приняли решение подавать претензию «Менсею» на возврат денег и, в случае отрицательного ответа, подавать на ООО «Менсей» иск о возврате денежных средств и возмещении понесенного морального ущерба в районный суд», – поделился планами с «Фонтанкой» читатель Анатолий. 

Как отметил Нежданов, судя по выявленным фактам, Волощик действовала хаотично, забирая деньги из кассы или предлагая клиентам сделать перевод на ее личную банковскую карту. Некоторые путевки она не оформляла и не оплачивала полностью, но нашлась и часть туристов, которая приехала на отдых на две недели, но через 3-4 дня отель попросил их на выход, недействительными были и обратные билеты. «Она не только присваивала деньги, но, получается, и подделывала документы. Когда все выяснилось, она написала мне бумагу, признала себя виноватой. Хищение объяснила долгами в микрофинансовых организациях», – рассказывает Нежданов. 

По информации «Фонтанки», Светлана Волощик одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь, исполнительных производств у судебных приставов Петербурга на ее имя нет.

 


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