Объездная вокруг Красного Села ещё не достроена, а её уже обстреляли

Объездную дорогу вокруг Красного Села ещё не достроили, а там уже хозяйничают вандалы. О стрельбе по шумозащитным экранам сообщают 21 июня в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

На фотографиях, размещённых в группе, видно несколько, предположительно, пулевых отверстий.

«Там наиболее кучно в аккурат напротив рабочих вагончиков. Так что <...> либо злым работникам вовремя ЗП не дали, либо кто-то из Красного приходил поразвлекаться. Но то, что пулевые, «к гадалке не ходи», – пишет автор фотографий Оксана.

«С учётом того, что толщина полиметилметакрилата на них 20 мм, злоумышленникам пришлось сильно постараться. А исходя из стоимости ограждения (порядка 10 000 за квадратный метр) – на лицо значительный ущерб», – отмечает Юрий.

Объездная дорога вокруг Красного Села должна увести из города поток, идущий по федеральной автодороге А-180 «Нарва». Как раз в рамках этого проекта возводится Гореловский путепровод, о котором недавно писала «Фонтанка». Строительстве обхода планировалось еще в 80-х годах XX века, в 2014 году планы обрели реальные очертания: две очереди строительства, 7 миллиардов рублей, срок – к 2018 году. Сейчас стройка ещё не завершена.

Объездная дорога прошлым летом. Видео Mavic Dgi в соцсети «ВКонтакте».