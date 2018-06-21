Путин и Порошенко обсудили Донбасс, Сенцова и возможный обмен заключенными

Президенты России и Украины 21 июня провели телефонные переговоры. Об этом почти одновременно сообщили пресс-службы Владимира Путина и Петра Порошенко.

В сообщении Кремля говорится, что обсуждались «вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины». Путин заявил о «безальтернативности «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта», – сообщает пресс-служба Кремля. Также российский президент рассказал, что обеспокоен обострением обстановки в Донбассе из-за «участившихся обстрелов региона украинскими силовиками». Наконец, говорили украинский и российский лидеры и об обмене «удерживаемыми лицами». Правда, никакой конкретики в этом вопросе так и не появилось.

Любопытно, что пресс-служба Кремля информацией о заключенных завершает свое сообщение. Представители Порошенко же, наоборот, с этого начали. «Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.