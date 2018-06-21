Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС

21 июня, в День борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), который отмечается во всем мире, благотворительный фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу. Эта акция призвана распространить информацию о БАС и привлечь внимание пользователей социальных сетей к проблемам людей, которые сталкиваются с нейромышечными заболеваниями.

Участники флешмоба делятся в своих соцсетях историями, когда им приходилось «преодолевать себя», проявлять неожиданную для себя смелость, решительность или другие качества.

Во флешмобе уже приняли участие актриса и телеведущая Ева Авеева, актер Олег Чернов, радиоведущая Катя Каренина, драматический театр имени Пушкина и другие.

БАС, или боковой амиотрофический склероз считается одним из самых загадочных заболеваний XXI века. Гибель двигательных нейронов в головном и спинном мозге со временем приводит к атрофии мышц. Постепенно человек теряет возможность двигаться, говорить, глотать и дышать, до последнего оставаясь в сознании. Сейчас ученые во всем мире ищут причину и стремятся найти лекарство от БАС.

«Среди нас есть люди, которые своей жизнью доказывают: мы не знаем нашу силу до тех пор, пока не оказываемся в безвыходной ситуации. Сегодня День поддержки людей с БАС — очень сильных духом людей. Я приглашаю вас поддержать их вместе со мной», – написала в своем инстаграме актриса Ева Авеева

В России на сегодня порядка 9-12 тысяч людей сталкиваются с диагнозом «боковой амиотрофический склероз». Люди с таким диагнозом вынуждены проявлять мужество, в частности, сталкиваясь с такими проявлениями болезни, как удушье и невозможность говорить.

В России людям с БАС помогает благотворительный фонд «Живи сейчас»: фонд финансирует работу Служб помощи людям с БАС в Москве и Санкт-Петербурге (медицинская, патронажная, духовная помощь, а также предоставление дорогостоящих дыхательных аппаратов и другой техники), участвует в научных исследованиях, а также проводит ежегодные конференции с участием врачебного сообщества, посвященные помощи пациентам с БАС.