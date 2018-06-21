Миллионы под старость

В Петербурге более 1,3 млн пенсионеров, население города быстро стареет, что повышает спрос на услуги домов для пожилых. «Фонтанка» выяснила, как устроена отрасль объемом более 2 млрд рублей в год.

На этом рынке зарабатывают как профессиональные игроки, вкладывая десятки миллионов рублей в развитие сетей специальных пансионатов, так и многочисленные владельцы «домашних хосписов». Спрос на их услуги растет на 25% в год.

Демократичный подход

В столовой огромной квартиры на четвертом этаже жилого дома в центре Петербурга сидит десяток очень пожилых людей. Еще одна старушка идет мимо с металлическими ходунками, двое лежачих пациентов в больничных кроватях — в гостиной, почти не двигаются, женщина лет 80 с дыхательной трубкой в горле – в кресле и не реагирует на приветствие. Сама квартира — просторная, в ней довольно чисто, посетителей просят надевать бахилы. В интерьере мало примечательного, он напоминает каждое второе фото с доски объявлений о сдаче квартир в аренду: «евроремонт», сделанный несколько лет назад.

Это один из десятков петербургских пансионатов для пожилых людей с «демократичными» ценами – сутки проживания стоят 1600 рублей, но управляющая рассказывает, что можно найти и дешевле, просто комнаты будут не на двух-трех, а на пять постояльцев. Грузового лифта в доме нет, и лежачих больных поднимают на этаж в специальном кресле, из развлечений— только телевизор. В помещении душно, но гулять пациенты, естественно, не выходят. В пансионат регулярно приходит психолог, за отдельную плату — массажист. По расписанию постояльцам выдают таблетки, но уколов не делают, тех, кому нужны сложные процедуры, просто не берут. В другом пансионате, тоже квартирном, «Фонтанке» рассказали, что родственники стариков часто обманывают персонал – привозят их в гораздо худшем состоянии, чем описали, с пролежнями, или «шумных». Таких пациентов приходится возвращать.

В среднем по городу сутки в пансионате для пожилых людей обходятся в 3 тысячи рублей. По словам участников рынка, при доходе с одного постояльца меньше 60 тысяч рублей в месяц бизнес не может быть рентабельным. Но на «Авито» можно найти несколько десятков пансионов, которые предлагают разместить пожилых за 700-1500 рублей в сутки. Дешевле всего обходится проживание в пятиместной комнате в черте города, предложения в коттеджах в Ленобласти обычно на 200-300 рублей дороже.

Объем рынка пансионатов для пожилых людей в Петербурге и области участники оценивают примерно в 1,5 млрд рублей в год. Рынок приходящих надомных сиделок — еще около 1 млрд рублей. В регионе работает около 70 пансионатов, но специалисты «КИТ Финанс» (компания прорабатывает проект создания специализированного комплекса для пожилых) в своих исследованиях к категории «качественных» относят только треть из них.

Среди лидеров рынка — сеть «Опека» (7 точек в Петербурге и 2 в Москве, все в отдельных зданиях), «Курортный» (специально построенное здание на 186 мест). У остальных игроков по 1-3 точки. «Опека» принадлежит предпринимателю Алексею Маврину (это его единственный бизнес), «Курортный» — владельцу ресторана «Арка» Леониду Ноткину и центру «Хэсэд Авраам».

«Качественные» — это пансионаты в нежилых помещениях или отдельных зданиях, с пандусами, оборудованными душевыми и туалетами, медкабинетом, столовой, с достаточным количеством персонала. Более дешевые заведения работают в обычных квартирах, их названия незамысловаты – «Русь», «Домашний очаг», «Вишневый сад», «Элегия» и т. п.

Предприниматель Григорий Лютых несколько лет назад сам управлял пансионатом на 12 мест в жилом доме на Галерной ул., затем перевел бизнес в коммерческое помещение на первом этаже с отдельным входом, подальше от центра города.

«Если пансионат расположен в квартире — это не всегда значит, что там плохо, все зависит от условий, от персонала, от организации процессов, — уверяет он. — Хотя, конечно, на высоком этаже без специального грузового лифта, который будет работать во время пожара, не стоит размещать такой бизнес, это может привести к трагедиям».

Сокращение издержек

В сети «Опека» рассказывают, что типичный квартирный пансионат в Петербурге — это обычно большая коммуналка, в которой размещается около 15 человек. Стремясь снизить издержки, организаторы таких заведений экономят на персонале – постояльцев обслуживают 2 человека, и на то, чтобы все сделать качественно, у них не хватает рук. В крупных компаниях, где и проживание стоит дороже, для каждого вида работ нанимают отдельного сотрудника — повара, сиделку, психолога, уборщиков.

«Доктор Питер» писал о «подпольных хосписах», соседи которых рассказывают, что постояльцы таких домов кричат, люди с деменцией стучат по батареям, а во двор регулярно приезжают бригады скорой помощи. В Иркутске в 2017 году подпольный дом престарелых обнаружился после крупного пожара. Но участники рынка утверждают, что в Петербурге таких примеров немного, потому что даже в самом экономичном варианте – это сложный, нервный и не самый прибыльный бизнес.

Среднюю рентабельность частного дома для пожилых «КИТ Финанс» оценивает всего в 12% при стоимости услуг в 60 тысяч рублей в месяц на человека. Если затраты частично компенсирует государство (закон о таком партнерстве принят в Петербурге в 2013 году), то прибыль оператора вырастет более чем вдвое.

Квартирные пансионаты, даже с самым простым набором услуг, по отзывам участников рынка, обычно все-таки регистрируют юрлицо и платят налоги, а в качестве вида деятельности указывают социальные услуги. Они экономят на стартовом капитале, оборудовании, питании и других операционных расходах, но и продают места в 2-3 раза дешевле. И добиваются при этом рентабельности в 25-30% при больших трудозатратах персонала.

Сергей Захаров, замдиректора пансионата «Курортный» рассказывает, что корень проблемы — в высоком спросе на услуги для пожилых и нехватке пансионатов. По данным Смольного, в Петербурге всего 20 «специализированных жилых домов для одиноких граждан пожилого возраста». При этом стариков с деменцией часто отправляют в психоневрологические интернаты, против чего активно выступают специалисты.

Спрос же на стационарный уход за пожилыми людьми огромен и продолжает расти. Основная причина – население стареет, и вместе с тем становится больше людей с заболеваниями, которые требуют не столько лечения, сколько профессионального ухода, говорит Захаров. Это прежде всего разные формы деменции, чаще всего встречается болезнь Альцгеймера.

«Семьи неожиданно оказываются в тупиковой ситуации, когда помощь близкому ещё вчера можно было обеспечить дома, а сегодня уже не справиться. Дальше семья сталкивается с нехваткой качественной инфраструктуры и тяжким грузом моральных и психологических проблем, связанных с особым отношением в нашем обществе к домам престарелых, — рассуждает Сергей Захаров. — Но другого выхода нет, и поскольку у большинства горожан доходы невелики, семья обращается в демократичные заведения, расположенные, как правило, в квартире или коттедже. Снимая остроту проблемы нехватки стационаров, подобные учреждения только усугубляют мучения родных, которые в итоге понимают, что не смогли обеспечить близкого человека достойным уходом».

Сложные участки

Причины нехватки пансионатов банальны: реализация таких проектов сложна. Пока в Петербурге и области с нуля построен только один современный центр для пожилых – вышеупомянутый «Курортный», его совладельцы — ресторатор Леонид Ноткин и общество «Хэсэд Авраам». Стройка заняла 4 года и обошлась в 500 млн рублей, окупить затраты инвесторы рассчитывают не менее чем за 8 лет. Фонд «КИТ Финанс» несколько лет прорабатывал проект «60+» и искал инвесторов для строительства специализированного дома престарелых, оборудованного по последнему слову техники. Специалисты компании провели множество соцопросов, составили бизнес-планы, но инвесторы так и не нашлись – проект остается на стадии исследований.

Леонид Ноткин считает, что проблему качества услуг для пожилых могло бы решить лицензирование игроков рынка. «Или хотя бы специальный реестр качественных пансионатов, из которого можно было бы выбирать», — отмечает он. Сейчас похожую роль играет список компаний, которые участвуют в городской программе частно-государственного партнерства в социальной сфере. Суть ее в том, что если пожилой человек хочет частично оплатить проживание за счет городского бюджета, он может выбрать только проверенную компанию.

Сейчас работа пансионатов не лицензируется, и никакого запрета на их работу в квартирах нет. Для открытия компании по предоставлению социальных услуг с проживанием нужно только иметь юрлицо и платить налоги. На это уже обращал внимание Минтруд, и в 2016 году замглавы ведомства Алексей Вовченко заявлял, что чиновники «активно думают», как именно регулировать игроков рынка. Но пока они ничего не придумали.

«Квартирные пансионаты могут открывать абсолютно добросовестные люди, желающие делать свое дело честно. Но все равно на улицу пациенту такого заведения просто не выйти, вся прогулка — посидеть у открытой форточки. Это не жизнь, а «дожитие» под присмотром нянечки, пусть даже доброй и сердобольной, — рассуждает он. — Проверять такие пансионаты начинают обычно после того, как где-то в стране случился крупный пожар, который освещают в новостях. Но требования к домам для пожилых людей, которые уже давно придуманы, в российском законодательстве никак не закреплены. Поэтому и нужно лицензирование».

В государственных домах для пожилых обычно просторно и есть большие территории для прогулок. Но туда чаще всего берут только тех, кто сам может гулять, есть и следить за гигиеной. «А если состояние ухудшается, то человек целыми днями лежит и смотрит в потолок, и так уже до конца жизни. Для таких пациентов не организовывают досуг, с ними не общаются, считая, что им уже это не надо», — говорит представительница «Опеки» Ирина Богданова.

Не халявщик, а партнер

Надежды участников рынка на цивилизованное развитие отрасли связаны с Законом о государственно-частном партнерстве в социальной сфере, который вступил в силу в 2016 году. Он позволил региональным властям закупать социальные услуги у частных компаний. Тарифы у каждого региона свои. В итоге плата государства компенсирует часть стоимости проживания в частном пансионате, остальное могут доплатить родственники или сам постоялец за счет пенсии. В среднем в Петербурге в месяц на одного пожилого человека бюджет может выделять около 50 тысяч рублей.

Контроль за домами престарелых возложен на городской комитет по социальной политике. Ему подчиняются 10 психоневрологических диспансеров и семь государственных домов престарелых. Кроме того, комитет ведет реестр поставщиков социальных услуг. В этом списке 140 компаний и госучреждений, это не только пансионаты для пожилых, но и детские интернаты, реабилитационные центры, и т. д. Чтобы попасть в реестр, предприниматель должен подать заявку в комитет. При этом бюджетные деньги выделяют не поставщику, а получателю услуги, который сам выбирает из реестра, кто его будет обслуживать. В год, по данным игроков рынка, по программе ГЧП частные пансионаты размещают около тысячи пожилых людей. Отдельной статьи в бюджете на эти цели нет, финансирование идет через собесы по линии «социальных и иных выплат населению».

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, отчитываясь в Заксобрании о работе правительства в 2017 году, заявил, что за 4 последних года численность пенсионеров в городе увеличилась на 86 тысяч (всего их более 1,3 млн человек). Потребность мест в пансионатах он оценил в 30-35 тысяч – сейчас только несколько сотен. И поручил социальному блоку правительства к концу 2019 года подготовить программу «Гериатрическая помощь населению». Планируется, что в рамках программы город начнет поддерживать проекты создания так называемых «садов для взрослых», куда можно отвозить пожилого человека утром и забирать вечером (первый государственный центр в 2019 году появится в комплексе бывшей больницы Цимбалина), а также частные дома престарелых.

Для этого чиновники должны разработать систему поддержки инвестпроектов и просчитать потребность города в увеличении бюджетных трат на социальные услуги и гериатрическую помощь. Оперативно пояснить, в какой стадии находится работа над программой, в комитете по социальной политике Смольного не смогли.

Предприниматели рассказывают, что они практически участвовали в написании закона о ГЧП в социальной сфере, и постоянно давили на чиновников, заставляя обращать внимание на проблемы людей пожилого возраста. Но ситуация меняется медленно. В Петербурге открывается не более 2-3 пансионатов в год. Один из последних — центр сети «Опека» в отдельном здании площадью 900 м2 на Рижском проспекте. В кризис мало кто из предпринимателей готов без поддержки государства потратить 40-50 млн рублей на организацию дома для пожилых людей в арендованном здании, и тем более 300-500 млн рублей на новое строительство. Поэтому «частные хосписы» никуда не исчезнут.

Марина Васильева, специально для «Фонтанки.ру»