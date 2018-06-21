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21.06.2018 14:23

После контрабанды $53 тысяч через Пулково осужденной оставили только 10 тысяч

Московский районный суд Петербурга признал виновной пассажирку, которая пыталась нелегально перевезти в Узбекистан через таможню в Пулково три миллиона рублей. Ей придется заплатить штраф, а большую часть денег заберет государство. 

Как сообщает пресс-служба судов, 21 июня в Московском районе слушалось дело по статье «Контрабанда» в отношении Барно Ахмедовой. Ее поймали 2 февраля текущего года в «зеленом» коридоре аэропорта Петербурга, девушка собиралась лететь в Узбекистан. При досмотре сотрудником Пулковской таможни в ее вещах были найдены пачки денег, всего 53 400 долларов. По закону без декларирования с территории Таможенного союза можно вывезти только десять тысяч. Суд признал пассажирку виновной и назначил штраф в 23 тысячи рублей, однако реальные потери осужденной существенно больше — 2,4 млн рублей из контрабандных денег будут обращены в собственность государства, как только приговор вступит в законную силу.

 


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