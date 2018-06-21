Лианозовский электромеханический завод войдет в структуру НПО «Алмаз»

Лианозовский электромеханический завод будет присоединен к научно-производственному объединению «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина. Оба предприятия находятся в Москве и входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Решение об объединении двух предприятий было принято 18 июня. В этот день в НПО «Алмаз» и ЛЭМЗ прошли внеочередные общие собрания акционеров. Основные процедуры реорганизации компаний планируется завершить до конца июня этого года.

НПО «Алмаз» разрабатывает зенитные ракетные системы противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. С 2007-го года – участвует в создании единой системы зенитной ракетной обороны пятого поколения. Система сможет уничтожать цели и в воздухе, и в ближнем космосе. Такая унификация обеспечит эффективную оборону, удешевит оснащение войск и позволит сократить численность личного состава.

Лианозовский электромеханический завод выпускает радиолокационные станции. Это современный промышленный комплекс, уже с успехом осваивавший новую технику в сжатые сроки. Мощности предприятия недозагружены. Оно обладает достаточными для развития площадками и оборудованием, контрольно-измерительной и испытательной базой, а также имеет резервы по подключению дополнительных энергетических мощностей. Объединение НПО «Алмаз» и ЛЭМЗ позволит увеличить выпуск продукции в рамках государственного оборонзаказа.

Задача консолидации предприятий концерна не связана ни с возможностью продажи имущественного комплекса, ни с территориальным перемещением.

Сокращение персонала в ближайшей перспективе не планируется. Однако если будет выявлено, что должностные функции административно-управленческого аппарата дублируются, этот вопрос будет дополнительно проработан.

НПО «Алмаз» обладает опытом успешной реорганизации. В 2010 году в объединение вошли ведущие разработчики систем ПВО-ПРО: НИИ Радиоприборостроения, Московский НИИ приборной автоматики, Научно-исследовательский электромеханический институт и Морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир».

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"